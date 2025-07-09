İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig\'de yeni uygulamayı açıkladı: Saha içindeki her şey duyulacak

Türkiye Futbol FederasyonuBaşkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali Genel Kurulu Toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de bu sezon yaşanacak yeni bir uygulamayı da ilk kez duyurdu.

SÜPER LİG'DE YENİ UYGULAMA

Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşun görüntülerinden ceza verilmesi hakkında bir soruya cevap vererek, ''Biz bir adım daha ileriye gidiyoruz orada. Dünya Kupası'nda da uygulanacak olan hem gözlemci hem temsilci hem de hakemlerde yaka kamerası uygulamasına geçeceğiz. Sağ olsun ASELSAN Genel Müdürü'yle konuştuk, onlar da bize sponsor olacak.'' dedi.

''DAHA DİSİPLİNLİ BİR LİG''

Sözlerine devam eden başkan Hacıosmanoğlu, ''Yetiştirebilirsek yeni sezona yaka kamerasıyla başlayacağız. O zaman zaten kim ne söylüyorsa hepsi kayıt altında olacak. Daha disiplinli bir lig olmuş olacak.'' yorumunda bulundu.