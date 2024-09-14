Rakip Real Sociedad! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı - Son Dakika
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Rakip Real Sociedad! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı

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Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında Real Sociedad'a konuk oldu. Saat 22.00'de başlayan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Madrid temsilcisinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

14.09.2024 20:29  Güncelleme: 21:39
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İspanya La Liga'da milli ara dönüşü heyecan devam ediyor. Real Madrid, 5. hafta karşılaşamsında Real Sociedad'a konuk oldu. Madrid temsilcisinde teknik direktör Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler için kararını verdi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasına ilk 11'de başladı. İspanyol devinin ilk 11'i şu şekilde: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Modric, Brahim, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin oynadığı Galler ve İzlanda karşılaşmalarında oynayan milli yıldız, İspanya LaLiga'da bu sezon 3 karşılaşmada 98 dakika sahada kaldı. Gol ve asist katkısı yapamayan oyuncu, performansıyla dikkat çekti.

MAÇ HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 5. haftasındaki Real Sociedad-Real Madrid karşılaşması 14 Eylül cumartesi günü saat 22:00'de başladı. Mücadele S Sport ekranlarından izleyiciyle buluştu.

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU

Rakip Real Sociedad! Carlo Ancelotti\'den Arda Güler kararı

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Son Dakika Spor Rakip Real Sociedad! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • agrasif laz: ALLAH NAZARDAN SAKLASİN 27 3 Yanıtla
  • Çelikk: Arda boş Mbappe Olmasa Bir Hiçtir 5 19 Yanıtla
  • agrasif laz: MEVLAM NAZARDAN SAKLASİN İNSALLAH 16 3 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Bir GS’lı olarak Arda Türkiye’nin gururu, Allah nazarlardan korusun, başarılar Arda … 11 4 Yanıtla
  • Denizci Gemici: Arda için büyük fırsat. 8 0 Yanıtla
  • Gursel kalen: Demeki Real Madrid bu maça 10 kişi çıkmak istiyor. Arda ile başlamak bir kişi eksik başlamak demektir 3 5 Yanıtla
  • Ali Öztürk: İnanılmaz (!) Bir futbolcu futbol maçında oynayacağı için gurur duyduk (!) tüm Türkiye olarak... 2 2 Yanıtla

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