İspanya La Liga'da milli ara dönüşü heyecan devam ediyor. Real Madrid, 5. hafta karşılaşamsında Real Sociedad'a konuk oldu. Madrid temsilcisinde teknik direktör Carlo Ancelotti, milli yıldızımız Arda Güler için kararını verdi.
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasına ilk 11'de başladı. İspanyol devinin ilk 11'i şu şekilde: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Modric, Brahim, Arda Güler, Vinicius, Mbappe
Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin oynadığı Galler ve İzlanda karşılaşmalarında oynayan milli yıldız, İspanya LaLiga'da bu sezon 3 karşılaşmada 98 dakika sahada kaldı. Gol ve asist katkısı yapamayan oyuncu, performansıyla dikkat çekti.
İspanya La Liga'nın 5. haftasındaki Real Sociedad-Real Madrid karşılaşması 14 Eylül cumartesi günü saat 22:00'de başladı. Mücadele S Sport ekranlarından izleyiciyle buluştu.
Son Dakika › Spor › Rakip Real Sociedad! Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı - Son Dakika
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