Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray - Son Dakika
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Spor

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray

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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmzılılara imza atmak için İstanbul'a geldi. Havaalanında açıklamalarda bulunan Morata, Osimhen ile yapacağı iş birliğine vurgu yaptı ve ''Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum'' dedi.

02.02.2025 15:20
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Galatasaray'ın 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve imza için İstanbul'a getirdiği 32 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Morata, ilk açıklamalarını havaalanında yaptı. Morata, sarı-kırmzılı takıma transferiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

OSIMHEN İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray

"SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ"

Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray

"TARAFTARLARIMIZIN KARŞISINDA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için" diye konuştu.

Morata\'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye\'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray

Alvaro Morata, Galatasaray, İstanbul, 3-sayfa, Türkiye, Futbol, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bayram ÖZSOY:
    wanda ile tanısacak olmanın heyecanıyla sacmalamıs. 16 10 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bak sen nelerde konuşur muş uçakta ezberletmişler papağan morataya.. Hepiniz aynısınız farkınız yok parayı almasan gelirmisin acaba gs için gelmiş miş osimen burda diye gelişmiş mış. Yersen tabi 13 7 Yanıtla
  • Emin Erol:
    olay döz değil ki bu her oyuncu böyle diyor zaten 9 9 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    maşallah 6 10 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    lavuk italyada milanda tutunamadınm diyemiyoda konuşo sazan 9 6 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    KAZMA . 8 5 Yanıtla
  • recep balcı:
    ne diyecekti Fenerbahçe istedi diye Galatasaraya mı geldim diyecekti bunun neresinde olay 2 6 Yanıtla
  • agrasif laz:
    İYİ ADAM OLSAYDİN TAKİMİN BRAKMAZDİ 3 3 Yanıtla
  • Ali Arat:
    talisca gibi. iyi olsaydi takimi birakmazdu 1 2 Yanıtla
  • Galatasaray:
    kuş beyinlilere bak adam Milan'da tutunamamış diyor Milanın oynadığı son maçlara baksa hep ilk 11 de olduğunu görecek euro 2024 Avrupa Şampiyonası'na İspanya milli takımına baksa adamı görecek ama kafa yokki 0 1 Yanıtla
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