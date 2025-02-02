Morata\'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye\'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

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Galatasaray'ın 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı ve imza için İstanbul'a getirdiği 32 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Morata, ilk açıklamalarını havaalanında yaptı. Morata, sarı-kırmzılı takıma transferiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

OSIMHEN İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

"SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ"

Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZIN KARŞISINDA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için" diye konuştu.