Soner AYDIN/MERSİN,
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Halil Erkoç, Haldun Çoban, Buğra Çağatay Savaş
İLKEMYAPI TARSUS: Ecem Erk, Sheppard 12, Heal 2, Elif Emirtekin 1, Büşra Akgün 8, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Alleyne 26, Ceylin Beyza Altunpa 3, Hurt 17
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 13, Atkıns 17, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 10, İdil Saçalır 10, Alperi Onar 9, Tilbe Şenyürek 14, Badiane 11, Charles 8
1'İNCİ PERİYOT: 13-33
DEVRE: 32-58
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-77
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında İlkemyapı Tarsus, sahasında Fenerbahçe Opet'e 100-71 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › İlkemyapı Tarsus, Fenerbahçe Opet'e Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?