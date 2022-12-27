Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbo Show'da istediği şarkı, sosyal medyada yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbo Show'da istediği şarkı, sosyal medyada yeniden gündem oldu

27.12.2022 15:06

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da istediği şarkı yeniden gündeme geldi. Terim, Tatlıses'ten "Şerefli, şerefsiz diye bir şey vardı." ifadelerini kullanarak "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını talep etti. Şarkının sözleri dikkat çekerken, video sosyal medyada gündem oldu.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden olan Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbo Show'da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten seslendirmesini istediği şarkı sosyal medyada çok konuşuldu . 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında yayınlanan programa katılan Fatih Terim, izleyicilere Tatlıses ile birlikte keyifli dakikalar yaşattı.

BOL BOL ŞARKI SÖYLEDİLER

1994 yılında Kanal 6 ekranlarında yayınlanan programa katılan Fatih Terim, izleyicilere Tatlıses ile birlikte keyifli dakikalar yaşattı. Program kapsamında kendisi hakkında merak edilenleri seyirci ile paylaşan deneyimli hocanın, İbrahim Tatlıses ile birlikte bol bol şarkı söyledi.

Fatih Terim'in yıllar önce İbo Show'da istediği şarkı çok konuşulur! Her satırı sitem dolu

İSTEK ŞARKISI DİKKAT ÇEKTİ

Tatlıses'in "Özel olarak okumamı istediğiniz bir şarkı var mı?" sorusuna Terim'in "Şerefli, şerefsiz diye bir şey vardı" cevabını vermesi üzerine ünlü sanatçı, "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını söyledi. Şarkının sözleri dikkat çekerken, o anlara ait görüntüler özellikle Galatasaray taraftarından büyük ilgi gördü.

Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle:

İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz

Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm

İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz

Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm

Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç

Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm

Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç

Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm

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İbrahim Tatlıses, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbo Show'da istediği şarkı, sosyal medyada yeniden gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbo Show'da istediği şarkı, sosyal medyada yeniden gündem oldu - Son Dakika
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