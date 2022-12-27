Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbo Show'da istediği şarkı, sosyal medyada yeniden gündem oldu

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden olan Fatih Terim'in yıllar önce katıldığı İbo Show'da ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten seslendirmesini istediği şarkı sosyal medyada çok konuşuldu . 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında yayınlanan programa katılan Fatih Terim, izleyicilere Tatlıses ile birlikte keyifli dakikalar yaşattı.
1994 yılında Kanal 6 ekranlarında yayınlanan programa katılan Fatih Terim, izleyicilere Tatlıses ile birlikte keyifli dakikalar yaşattı. Program kapsamında kendisi hakkında merak edilenleri seyirci ile paylaşan deneyimli hocanın, İbrahim Tatlıses ile birlikte bol bol şarkı söyledi.
Tatlıses'in "Özel olarak okumamı istediğiniz bir şarkı var mı?" sorusuna Terim'in "Şerefli, şerefsiz diye bir şey vardı" cevabını vermesi üzerine ünlü sanatçı, "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını söyledi. Şarkının sözleri dikkat çekerken, o anlara ait görüntüler özellikle Galatasaray taraftarından büyük ilgi gördü.
Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle:
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
İsyanlarım sahipsiz, acılarım tarifsiz
Şerefini şerefsiz, ben ne satanlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
Gördüm sevgiye muhtaç, gördüm şefkate muhtaç
Gözü doymaz, gönlü aç, ben ne yamyamlar gördüm
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