ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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ING Basketbol Süper Ligi

27.03.2022 19:55
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Burak YılmazBeşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi, Egehan Arna 20, Jefferson 18, Furkan Haltalı 2, Lawson 9, Ercan Osmani 2, Whitehead 9, Mehmet Yağmur, Reaves 2Galatasaray Nef: Bost 15, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi, Egehan Arna 20, Jefferson 18, Furkan Haltalı 2, Lawson 9, Ercan Osmani 2, Whitehead 9, Mehmet Yağmur, Reaves 2

Galatasaray Nef: Bost 15, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 8, Blackshear 8, Kravish 2, Ege Arar, Sadık Emir Kabaca 2, Trimble 28, Pusica, Okben Ulubay, Canberk Kuş 11

1. Periyot: 17-14

Devre: 38-28

3. Periyot: 51-50

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Nef, Galatasaray Icrypex'i deplasmanda 74-62 yendi.

Maçın başında iyi alan savunması yapan ve rakibin pas bağlantılarını kesen Beşiktaş Icrypex, Furkan'ın pota altı basketiyle 6-0 üstünlük yakaladı. İlk bölümlerde siyah-beyazlı takım iyi savunma yapsa da hücumda istediklerini gerçekleştiremedi ve farkı açamadı. Göksen'in üç sayılık basketleriyle oyuna dönen Galatasaray Nef, 8. dakikada Trimble'ın basketiyle 9-9 beraberliği yakaladı. Whitehead ile basket bulan ev sahibi ekip ilk çeyrekte 17-14 üstünlük yakaladı.

İlk çeyrekte dış atışlarda kötü yüzde yakalayan ama boyalı alanda etkili olan rakibine karşı ikinci periyotta alan savunması yapan Galatasaray Nef, Trimble'ın üç sayılık basketiyle 12. dakikada skoru lehine çevirmeyi bildi: 17-18. Dış atışlarda kötü yüzde yakalayan Beşiktaş Icrypex, topu pota altına geçirerek sayıyı zorladı. Bu şekilde kazandığı faul atışlarından sayı bulan siyah-beyazlı takım, Jefferson'ın sayılarıyla 16. dakikada 25-23 öne geçti. Egehan ile üç sayılık basket de atan ev sahibi takım, 18. dakikada farkı 12 sayıya (35-23) çıkarırken, soyunma odasına da 38-28 üstün gitti.

Galatasaray Nef, alan savunmasında rakip oyuncuların pota altına topu geçirmesinde başarılı oldu. Trimble ve Blackshear ile dengeyi kuran sarı-kırmızılı ekip, kenardan gelen Canberk Kuş'u da iyi kullandı. Bost ile 3 sayılık basket bulan Galatasaray Nef son dakika içinde 50-49 üstünlük yakaladı. Son hücumu Whitehead ile iyi değerlendiren Beşiktaş Icrypex, 3. periyodu 51-50 önde geçmesini bildi.

Karşılaşmanın son periyodunda çekişme sürdü ve 33. dakika 57-57 beraberlikle geçildi. Hücum faulleriyle ritmi bozulan Beşiktaş Icrypex'te topların büyük bölümünü Jefferson kullanmak zorunda kaldı. Bu oyuncuyu iyi savunan Galatasaray Nef, Trimble ile sayılar buldu ve 34. dakikada 60-57 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip rakibin iyi savunması karşısında çözüm üretmekte zorlandı. Kalan sürede Canberk ile Trimble ile üç sayılık basketler bulan ve 39. dakikada farkı 17 sayıya (57-74) çıkaran Galatasaray, karşılaşmayı 74-62 kazandı.

Galatasaray Nef'te kenardan gelen Romelo Delante Trimble 9 asist ve 28 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Siyah-beyazlı ekipte Hollis Jefferson'ın 18 sayı ve 15 ribauntluk performansı ise galibiyette yeterli olmadı.

Maçta iki teknik faul alan Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir diskalifiye edildi.

Pota arkası tribününde Beşiktaşlı taraftarlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Emniyet güçleri olaya müdahale ederek bazı kişileri tribünden çıkardı.

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Basketbol Süper Ligi, Hüseyin Çelik, Erşan Kartal, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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