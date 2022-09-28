Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi - Son Dakika
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Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi

28.09.2022 18:34
Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi

Dünyanın en iyi 60 genç oyuncusunu derleyen İngiliz The Guardian gazetesi Türkiye Süper Ligi'nden de iki ismi listeye aldı. Listede ayrıca Juventus ve Leverkusen formaları giyen iki Türk futbolcu da yer buldu.

Son yıllarda Avrupa futbolunun radarına giren Türkiye, genç yıldızlarıyla dikkat çekiyor. The Guardian gazetesinin hazırladığı listede toplam üç Türk futbolcu kendisine yer buldu.

SÜPER LİG'DEN İKİ OYUNCU YER ALIYOR

Adından sıkça söz ettiren ve ilk 11 şansı bekleyen Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte, Galatasaray'ın genç oyuncusu Beknaz Almazbekov listeye girmeyi başaran isimler oldu.

Dünyanın en yetenekli 60 genç futbolcusu arasına, 3 Türk futbolcu girmeyi başardı

JUVENTUS VE LEVERKUSEN'DEN DE BİRER İSİM VAR

Bayern Münih alt yapısından yetişen ve Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız da, Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Zidan Sertdemir ile birlikte 60 futbolcu arasında yer aldı.

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Kenan Yıldız, The Guardian, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi - Son Dakika


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