Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi

Son yıllarda Avrupa futbolunun radarına giren Türkiye, genç yıldızlarıyla dikkat çekiyor. The Guardian gazetesinin hazırladığı listede toplam üç Türk futbolcu kendisine yer buldu.

SÜPER LİG'DEN İKİ OYUNCU YER ALIYOR

Adından sıkça söz ettiren ve ilk 11 şansı bekleyen Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte, Galatasaray'ın genç oyuncusu Beknaz Almazbekov listeye girmeyi başaran isimler oldu.

JUVENTUS VE LEVERKUSEN'DEN DE BİRER İSİM VAR

Bayern Münih alt yapısından yetişen ve Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız da, Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Zidan Sertdemir ile birlikte 60 futbolcu arasında yer aldı.