Son yıllarda Avrupa futbolunun radarına giren Türkiye, genç yıldızlarıyla dikkat çekiyor. The Guardian gazetesinin hazırladığı listede toplam üç Türk futbolcu kendisine yer buldu.
Adından sıkça söz ettiren ve ilk 11 şansı bekleyen Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte, Galatasaray'ın genç oyuncusu Beknaz Almazbekov listeye girmeyi başaran isimler oldu.
Bayern Münih alt yapısından yetişen ve Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız da, Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Zidan Sertdemir ile birlikte 60 futbolcu arasında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi - Son Dakika