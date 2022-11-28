Acun Ilıcalı, 320 Hull City taraftarına Türkiye tatili hediye etti

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Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Henüz yeşil sahada beklenen olmasa da saha dışında yapılan etkinlikler futbolseverleri memnun ediyor.

ÇEKİLİŞTE İSMİ ÇIKANLARI TATİLE GETİRDİ

Ilıcalı, kombine sahipleri arasından yaptığı çekilişle 320 Hull City taraftarına bedava Türkiye tatili ısmarladı. Ilıcalı, taraftarların beş yıldızlı bir otelde bir hafta boyunca tam pansiyon tatil masraflarını karşılayacak. Taraftarlar takımın renklerine boyanmış iki özel uçakla yola çıkarak Türkiye'ye ulaştı.

UÇAĞA BİNENLER HALLERİNDEN MEMNUN

BBC Türkçe'nin haberine göre uçağa binmek için bekleyen 61 yaşındaki talihli Sandra Rodmell, "Kulüp sahibinin herkes için yaptığı müthiş bir şey bu. Gerçekten kulüp şimdi geçmişe kıyasla çok daha iyi hissettiriyor." şeklinde görüş bildirdi.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIM"

Bir diğer talihli Howley ise, "Hayatım boyunca hiçbir şey kazanmadım. Kulüp sahibinin taraftarlar için bunu yapabilmesi harika bir şey. Gerçekten iyi kalpli biri bunu yapar. Yani kaç kulüp, taraftarları için böyle bir şey yapıyor ki" diye konuştu.

LİGDE TAKIM İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR

Acun Ilıcalı geçtiğimiz ocak ayında Hull City'yi satın almış ve kulübün yeniden Premier Lige çıkmasını istediğini söylemişti. Ancak kulüp şu anda 24 takımlı Championship'te 20. Sırada.