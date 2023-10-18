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İngiltere-İtalya maçında yapılan İsrail anonsu sonrası tribünler aynı tezahüratla inledi - Son Dakika

İngiltere-İtalya maçında yapılan İsrail anonsu sonrası tribünler aynı tezahüratla inledi

Son Güncelleme: 18.10.2023 12:07

EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere ile İtalya arasında oynanan karşılaşmanın başında ''Hayatını kaybeden İsveç ve İsrailliler anısına saygı duruşu" anonsu yapıldı. Bu anons sonrasında İngiliz taraftarlar, ''Özgür Filistin'' tezahüratında bulundu.

İngiltere ile İtalya, EURO 2024 Elemeleri maçında Wembley'de karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden İngilizler, turnuvaya gitmeyi garantilerken maç başında İsrail ve İsveçliler için yapılan saygı duruşu sonrası tribünlerden "Özgür Filistin" tezahüratları yükseldi.

FİLİSTİN'E DESTEK SLOGANLARI ATILDI

UEFA'dan yapılan anonsta, "UEFA üyesi İsrail ve İsveç'ten son günlerde öldürülen Avrupa futbol ailesinin tüm üyelerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu" ifadeleri kullanıldı. Bu anons sonrası İngiliz tribünlerinden "Özgür Filistin" sloganları yükseldi.

İngiltere-İtalya maçında yapılan İsrail anonsu sonrası tribünler hep bir ağızdan aynı tezahüratı yaptı

İSVEÇ VATANDAŞLARI NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak Belçika ile İsveç arasındaki maçı izlemek üzere Brüksel'e giden 2 İsveç vatandaşı silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine maç askıya alınmıştı.

İngiltere-İtalya maçında yapılan İsrail anonsu sonrası tribünler hep bir ağızdan aynı tezahüratı yaptı

İNGİLTERE, EURO 2024'Ü GARANTİLEDİ

Karşılaşmada İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri ilki penaltıdan 32. ve 77. dakikalarda Harry Kane, 57. dakikada Marcus Rashford kaydetti. İtalya'nın tek golü ise 15. dakikada Gianluca Scamacca'dan geldi. İngilizler bu sonuçla EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Filistin, England, İtalya, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere-İtalya maçında yapılan İsrail anonsu sonrası tribünler aynı tezahüratla inledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere-İtalya maçında yapılan İsrail anonsu sonrası tribünler aynı tezahüratla inledi - Son Dakika
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