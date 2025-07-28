İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu - Son Dakika
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Spor

İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu

İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte\'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
28.07.2025 15:08
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İngiltere'nin kadın futbol takımının Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdığı maçta tribünlerde en coşkulu kutlayıcı 10 yaşındaki Prenses Charlotte oldu. Babası Prens William ile birlikte maçı izleyen küçük prenses, İngiltere'nin finalde İspanya'yı mağlup ettiği karşılaşmanın heyecanını ve sevincini doyasıya yaşadı.

İngiltere'nin kadın futbol takımı Lionesses, Avrupa Şampiyonası'nda (Euros) tarihî bir zafere imza atarken, tribünlerde yaşanan duygusal anlar kameralara yansıdı. Zaferin en coşkulu kutlayıcılarından biri ise henüz 10 yaşında olan Prenses Charlotte oldu. Babası Prens William ile birlikte maçı izleyen küçük prenses, İngiltere'nin finalde İspanya'yı mağlup ettiği kritik karşılaşmada sevincini gizleyemedi.

Maç, İsviçre'nin Basel kentinde oynandı ve atmosfer adeta bir futbol şölenini andırıyordu. Tribünlerde İngiltere bayrakları dalgalanırken, taraftarların heyecanı maçın her dakikasında artıyordu. Charlotte, lacivert puantiyeli elbisesiyle oldukça şık görünürken, babası Prens William ise takım elbisesiyle dikkat çekti. Baba-kızın maç boyunca yaşadığı heyecanlı anlar, fotoğrafçılar tarafından anbean görüntülendi.

Maçın başlarında İngiltere, 25. dakikada Mariona Caldentey'in golüyle geriye düştü. Tribünlerde büyük bir sessizlik yaşansa da, ikinci yarının başlamasıyla umutlar yeniden yeşerdi. Alessia Russo'nun attığı muhteşem golle eşitlik sağlandığında Charlotte'un yüzündeki gerginlik yerini mutluluğa bıraktı. Küçük prenses, babasıyla birlikte golü coşkuyla kutladı ve taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

Karşılaşmanın penaltılara kalması tribünlerde heyecanı doruğa çıkardı. Özellikle Chloe Kelly'nin galibiyet golünü atmasının ardından stadyum adeta yıkıldı. Bu anlarda Charlotte'un sevinci görülmeye değerdi. Yumruklarını havaya kaldırarak babasıyla birlikte zıplayan ve çığlıklar atan Charlotte, İngiltere'nin zaferini çocukça bir samimiyetle kutladı. Onun bu sevinç dolu tepkisi, sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca futbolseverin kalbini kazandı.

Prens William da kızı kadar heyecanlıydı. Maç boyunca taraftarlarla selamlaşan ve gülümseyen geleceğin kralı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İspanya Prensesi Leonor ile sohbet etti. William'ın, penaltı atışları sırasında kızının elini tutup onu sakinleştirmeye çalışması ise kameralara yansıdı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde sevinç gözyaşları dökülürken, Prenses Charlotte'un zafer kutlaması İngiltere'nin bu tarihi anına damga vurdu. İngiliz medyası, küçük prensesin bu coşkusunu "geleceğin spor destekçisi" olarak nitelendirdi.

Bu zafer, sadece sahadaki futbolcuların değil, tribünlerdeki taraftarların ve özellikle de Kraliyet ailesinin genç üyelerinin de unutulmaz bir anısına dönüştü. Prenses Charlotte'un babasıyla paylaştığı bu samimi zafer kutlaması, İngiltere'nin kadın futbolundaki yükselişinin simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu

İngiltere, 3-sayfa, Dünya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu - Son Dakika

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