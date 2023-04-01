Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u yok etti

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 29. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip, 4 golle galibiyete uzandı.
Erling Haaland'ın forma giymediği maçta Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Alvarez, 46. dakikada Kevin de Bruyne, 53. dakikada İlkay Gündoğan ve 74. dakikada Jack Grealish kaydetti. Liverpool'un tek golü ise Salah'tan geldi.
Bu sonuçla puanını 64 yapan Manchester City, 69 puanlı lider Arsenal'in ardından zirve takibini sürdürdü. Liverpool ise maç eksiğiyle 42 puanda kaldı.
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