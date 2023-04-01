Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u yok etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u yok etti

01.04.2023 16:28
Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u yok etti

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-1 mağlup etti. Haaland'ın yokluğuna rağmen Kırmızılar'ı rahat geçen City, lider Arsenal'i takibi sürdürdü.

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 29. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip, 4 golle galibiyete uzandı.

CITY, LIVERPOOL'U FARKA BOĞDU

Erling Haaland'ın forma giymediği maçta Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Alvarez, 46. dakikada Kevin de Bruyne, 53. dakikada İlkay Gündoğan ve 74. dakikada Jack Grealish kaydetti. Liverpool'un tek golü ise Salah'tan geldi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla puanını 64 yapan Manchester City, 69 puanlı lider Arsenal'in ardından zirve takibini sürdürdü. Liverpool ise maç eksiğiyle 42 puanda kaldı.

YORUMLAR
500
Paraları sayarken daha çok yorulacak! Haaland'ın tek bir imzayla aldığı ücret dudak uçuklattı Paraları sayarken daha çok yorulacak! Haaland'ın tek bir imzayla aldığı ücret dudak uçuklattı Manchester City, Liverpool'u geriden gelip 4-1 mağlup etti Manchester City, Liverpool'u geriden gelip 4-1 mağlup etti

Manchester City FC, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u yok etti - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u farka boğdu
16:20 Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı
16:14 Trabzon'da inanılmaz maç! Hakem düdüğü çalar çalmaz gol düellosu
15:56 Mart ayında yapılan 17 anketin ortalaması alındı! İşte 14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları
15:56 Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu
15:54 Kerem Kınık, çadır satışını aklamak için uğraşıyor! Atatürk imzalı belge bile paylaştı
15:50 17 seçim anketinin ortalaması! HDP ve İYİ Parti'nin oyları eşitlendi
15:50 Falcao, İspanya'da da tutunamadı! 37 yaşında kendisine yeni takım buldu
15:48 Kerem Kınık'ın çadır satışını aklama çabası! Atatürk imzalı belge paylaştı
15:49 Ölümden kıl payı kurtuldu! Arabasıyla spor salonunun içine dalan genç futbolcu facianın eşiğinden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2023 16:37:44. #1.13#
SON DAKİKA: Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u yok etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement