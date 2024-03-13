Intercity Kros Süper Ligi'nin finali Antalya'da yapılacak - Son Dakika
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Spor

Intercity Kros Süper Ligi'nin finali Antalya'da yapılacak

Intercity Kros Süper Ligi\'nin finali Antalya\'da yapılacak

Intercity Kros Süper Ligi'nin finali 16 Mart'ta Antalya'da yapılacak.

13.03.2024 13:54
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Intercity Kros Süper Ligi'nin finali 16 Mart'ta Antalya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart'ta Kocaeli'de yapılan organizasyonun ilk ayağına erkeklerde 11, kadınlarda ise 9 olmak üzere toplam 20 kulüp katılmıştı.

İlk ayakta erkeklerde, Fenerbahçe Spor Kulübü 11 puanla ilk sırada, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 18 puanla ikinci sırada, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Spor Gücü 28 puanla üçüncü sırada yer almıştı.

Kadınlarda ise ilk ayağı yine Fenerbahçe Spor Kulübü 9 puanla birinci, Batman Petrol Spor Kulübü 12 puanla ikinci, Kasımpaşa Spor Kulübü 31 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

Ligde takım sıralaması, birinci ve ikinci kademe sonundaki toplam puana göre yapılacak.

Kaynak: AA

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