İran'ın yerine hangi ülke katılacak? Dünya Kupası'nda savaş için alarmı
İran'ın yerine hangi ülke katılacak? Dünya Kupası'nda savaş için alarmı

İran\'ın yerine hangi ülke katılacak? Dünya Kupası\'nda savaş için alarmı
03.03.2026 10:39
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesi İran'dan boykot sinyalleri geliyor. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları sonrası turnuvaya katılımın zor olacağını belirtti. Meksika'daki iç güvenlik sorunları da turnuvanın belirsizliğini artırıyor. FIFA'nın önünde iki senaryo bulunuyor: İran'ın çekilmesi durumunda G Grubu'nun üç takımla oynanması veya İran'ın yerine başka bir ülke davet edilmesi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesi yeni bir kriz gündeme geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından turnuvaya katılma hakkı kazanan İran'ın durumu belirsizliğe girdi.

İRAN'DAN BOYKOT SİNYALİ

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, "Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası'na katılmamız çok zor" sözleriyle turnuvayı boykot edebileceklerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler FIFA'ya çevrildi. Öte yandan ev sahibi ülkelerden Meksika'da yaşanan iç güvenlik sorunları da organizasyon üzerindeki soru işaretlerini artırdı.

FIFA'NIN ÖNÜNDEKİ SENARYOLAR

FIFA yönetmeliklerine göre bir federasyonun çekilmesi ya da ihraç edilmesi durumunda nihai kararı FIFA veriyor. Masada iki temel senaryo bulunuyor:

  • G Grubu'nun üç takımla oynanması
  • İran'ın yerine başka bir federasyonun davet edilmesi

Yerine bir takım alınması halinde Asya elemelerindeki sıralama ya da FIFA'nın özel kararı belirleyici olabilir.

MAÇLAR ABD'DE OYNANACAK

İran turnuvadan çekilmezse, grup maçlarının tamamını ABD topraklarında oynayacak. Şu ana kadar FIFA'dan maç yerlerinin değiştirilmesine yönelik resmi bir sinyal gelmedi.

Uzmanlar, mevcut savaş ortamına rağmen ABD'nin ev sahipliğinin riske girmesinin düşük ihtimal olduğunu değerlendiriyor.

