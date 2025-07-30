İşitme Engelli Milli Takım Tokyo'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
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İşitme Engelli Milli Takım Tokyo'ya Hazırlanıyor

İşitme Engelli Milli Takım Tokyo\'ya Hazırlanıyor
30.07.2025 11:17
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İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı, Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları için madalya hedefiyle kamp yapıyor.

İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı, 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Yalova ve Kastamonu'nun ardından üçüncü kamp dönemine 8 sporcuyla Zonguldak'ta devam eden ay-yıldızlı ekip, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Teknik kurul başkanlığını Mutlu Özdemir'in yaptığı milli takımın antrenör kadrosunda Hilal Yamak, Salih Arslan, Muzaffer Yıldırım ve Erkan Deliktaş bulunuyor.

Sporcu kadrosu ise Zonguldak'tan İrem Acar, Kırıkkale'den Emine Kahraman, Hatay'dan Betül Nebhan, Ankara'dan Zeynep Ada Er ile Avni Timuçin, Yalova'dan Garip Olcaş, Muğla'dan Rüzgar Alp Yalçınkaya ve Konya'dan Necmettin Şamil Yiğit'ten oluşuyor.

Günde çift antrenman yapan takım, kamplarını Zonguldak'tan sonra 4 farklı kentte daha sürdürüp ardından Japonya'ya hareket edecek. Milli sporcuların hedefi, gösterecekleri başarılı performansla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek.

Antrenör Yamak: "Altın madalya için tempomuzu artırarak hazırlanacağız"

İşitme Engelli Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Hilal Yamak, AA muhabirine, üçüncü kamp döneminin kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi.

Antrenmanların yoğun ve istekli geçtiğinden bahseden Yamak, şunları kaydetti:

"Sporcularımız olimpiyatlarda dereceye girmek için azimle çalışıyor. Bundan sonra 18-27 Ağustos tarihlerinde dördüncü kampımız büyük bir ihtimalle Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşecek. Tokyo'ya gidinceye kadar eylül, ekim aylarında yine kamplarımız var. Yoğun bir çalışma temposu altında inşallah ilk üçe girip özellikle altın madalya için tempomuzu artırarak, istekli şekilde hazırlanacağız. Tokyo'dan inşallah kürsüde yer alarak ayrılmak istiyoruz."

Yamak, ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, kampın ilk günlerinde sporcuların istekli olduğunu, son 2-3 güne bakıldığında sporcularda biraz düşüş yaşandığını, bunları da maçlarla takviye yaptıklarını dile getirdi.

En büyük motivasyon kaynaklarının birlik, beraberlik içerisinde takım ruhuyla çalışmak olduğuna dikkati çeken Yamak, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve yönetim kurulu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı'ya teşekkür etti.

Sporcu Zeynep Ada Er: "Çalışmalarımız yoğun ve verimli geçiyor"

Milli sporculardan Zeynep Ada Er, günde çift antrenmanla olimpiyatlara hazırlandıklarını anlatarak, "Çalışmalarımız yoğun ve verimli geçiyor. Ciddi anlamda kombinasyon ve kondisyon çalışmalarımız oluyor. Güzel geçiyor." diye konuştu.

Hedefinin ferdi müsabakalarda ilk üçe girip madalya kazanmak olduğunu aktaran Zeynep Ada, ilerleyebilmek için bireysel antrenmanlar da yaptığını, bu süreçte en büyük destekçisinin ailesi olduğunu sözlerine ekledi.

Garip Olcaş ise masa tenisiyle 11 yaşında beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığını, çok çalışarak bu sporu öğrendiğini, önemli başarılar kazanmak istediğini ifade etti.

Avni Timuçin de antrenmanların çok iyi geçtiğini ve hedeflerinin altın madalya kazanmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İşitme Engelli Milli Takım Tokyo'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

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