İskender Eroğlu, Kars 36 Spor ile Anlaştı - Son Dakika
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İskender Eroğlu, Kars 36 Spor ile Anlaştı

İskender Eroğlu, Kars 36 Spor ile Anlaştı

Trabzonspor'un stoperi İskender Eroğlu, Kars 36 Spor ile 2024-2025 futbol sezonu için teknik direktörlük anlaşması imzaladı. Kars 36 Spor, bu yıl 3. Lig hedefliyor.

22.09.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
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Trabzon spor'un başarılı stoperi İskender Eroğlu, 2024-2025 futbol sezonu için Kars 36 Spor ile anlaştı. Başarılı teknik adam yeşil beyazlı ekibinin başarısı için ter dökecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor yeni sezonda şampiyonluğu, düşünüyor. Teknik Direktörlük görevine İskender Eroğlu'yu getiren yeşil beyazlı ekip, genç bir kadroyla rakiplerinin karşısına çıkacak. Yaptığı transferlerle BAL Ligi'nde gözleri üzerine çeviren Kars 36 Spor'da imzalar düzenlenen törenle atıldı.

İmza töreninde konuşan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, İskender Eroğlu ile anlaştıklarını, hedeflerinin bu sezon 3'üncü lig olduğunu söyledi.

Uçum, " İstanbul'da bu tarafa ben şunu iddia ediyorum. Bizdeki teknik heyet kadrosu çok nadir kulüplerde var. Hocamız bir projeyle burada, kendisine teşekkür ediyorum. Bazı şeyler vardır parayla yapamazsınız. Bu bunlardan bir tanesi, hocanın burada olması, bu sene 3'üncü senemiz, şehir stadyumunu da almış olmamamızın etkisiyle beraber artık 3. Lige takımı taşıyalım diyoruz. Taşıyalım diyorum ama bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Biz herkesten bu konuda destek istiyoruz" dedi.

İmza törenine katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger de Kars 36 Spor'a her konuda destek vereceklerini söyledi.

Başkan Senger, "Hepinizin bildiği gibi şehirlerin gelişiminde, tanıtımında spor kulüplerinin çok önemli yeri var. Biz şehrimizin gelişiminde Kars 36 Spor'un çok ciddi anlamda katkı sunacağına inanıyorum. Tabi belediyemizin imkanları biraz kısıtlı, ama biz yine de şartlarımızı zorlayarak Kars 36 Spor'un yanında olacağız. Elimizden gelenin en fazlasını vermeye çalışacağız. ve Kars 36 Spor'un hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Kars basını olarak kentin takımının her dönem yanında olduklarına dikkat çeken Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Harmanka, "Kars 36 Spor'un hedeflerine bir adım daha yaklaşmak üzere önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Sayın Eroğlu geçmişteki başarılarıyla kendisini ispat etmiş teknik adam, İnanıyorum ki İskender Eroğlu, 2024-2025 sezonunda da Kars 36 Spor'umuzu arzu ettiğimiz noktaya taşıyacaktır" şeklinde konuştu.

Ekibiyle birlikte Kars'ta bulunduklarını belirten Teknik Direktör İskender Eroğlu ise özetle şunları söyledi.

"Kars'ı çok beğendim. Muhteşem bir şehir, daha önce gelmemiştim. Çok genç bir kadromuz var, rakiplerimiz ciddi anlamda transfere para harcadı. Ben burada Karslı işadamlarına çağrıda bulunuyorum. Destek olun hep birlikte Kars'ı bir üst lige taşıyalım."

Yapılan konuşmalarının ardından imzalar atıldı. Atılan imzalarla birlikte Kars 36 Spor'da İskender Eroğlu dönemi de başlamış oldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İskender Eroğlu, Kars 36 Spor ile Anlaştı - Son Dakika

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