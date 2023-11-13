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İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum - Son Dakika

İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum

13.11.2023 15:30

Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde final müsabakasına çıkan İsmail Balaban, rakibiyle yaşadığı gerginlik sonrası seyircilerle tartışmış ve o anları kayda alan muhabire görüntüleri sildirmişti. Balaban, görüntüleri sildirdiği kişinin muhabir olduğunu bilmediğini ifade etti.

Fethiye'de yağlı pehlivan güreşlerine katılan İsmail Balaban, final maçını sinirlenip yarıda bıraktı. Seyircilerle de tartışma yaşayan Balaban, bu anları kaydeden muhabire görüntüleri sildirmesiyle ilgili olarak, "Görüntüleri sildirdim ama muhabir olduğunu bilmiyordum" dedi.

"MUHABİR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Fethiye'de düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde final müsabakasına çıkan İsmail Balaban, rakibi Mustafa Batu'ya sinirlenip güreşi yarıda bıraktı. Sahadan çıkarken, seyircilerle tartışan Balaban, bu anı görüntüleyen muhabir Emrullah Gök'ün "Basın" yazan yeleğinden tutarak görüntüleri sildirdi. Olayın ardından açıklama yapan Balaban, görüntüleri sildirdiği kişinin muhabir olduğunu bilmediğini iddia etti.

"KÖTÜ OLAYLARIN YAŞANMASINI SEVMİYORUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan İsmail Balaban, "Güreşte bir gerginlik yaşandı. Ben de sahadan çıktım. Tam sahadan çıkarken birisi bana bir laf attı. Ondan sonra ben de gittim. Senin içeride yaşanan olaylardan haberin var mı? Rakibin yaptığı hareketleri gördün mü? Dedim. Bana niye hakaret ediyorsun dedim. O sırada da arkamdan 3-5 kişi video çekiyor. Ben de 3 ay önce seyirci polemiği yaşadığımda bir sürü haber çıktığı için görüntüleri sildirmek istedim. Çünkü kötü olayların yaşanmasını sevmiyorum. Sonuçta orada seyirci ile büyük bir kavga olmadı" dedi.

"BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Balaban, görüntüleri sildirmesi ile ilgili olarak "3-5 kişinin video çektiklerini fark ettim. Daha öncede böyle bir seyirci ile polemiğim olduğundan, bu duruma düşmemek için vatandaşlara bu görüntüleri siler misiniz diye uygun bir dille rica ettim. Çünkü herkes telefonla çekiyor. Muhabir olduğunu bilmiyordum. Vatandaş olarak gördüğüm için arkadaşlar telefonları silin dedim. O da 'silmiyorum' dedi. Ben muhabirim dedi. Muhabir kartını istedim göstermedi. Bunun üzerine videoları sildirdim. Her telefonu alan muhabirim diye çıksın o zaman. Kimseye hakaret etmedim küfür etmedim, zorbalık yapmadım. Sadece gereksiz bir polemik yaşanmasın diye telefonlarından videoları sildirdim. Olayı farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü İsmail Balaban'ın bir marka değeri var. Benim üzerimden prim yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte kare kare yaşananlar:

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Balaban, er meydanında yaptığı çok konuşulan hareketine açıklık getirdi: Muhabir olduğunu bilmiyordum - Son Dakika
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