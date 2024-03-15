Spor

İsmail Kartal: "Çeyrek final camiamıza hayırlı olsun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:

" Süper Kupa'nın daha iyi tarihte oynanmasından yanayız"

"İnşallah 3 kupayı da kazanırız"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union SG maçı sonrası yaptığı açıklamada, "1-0 kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükselen taraf olduk. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşılaşırken sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. İlk maçta elde ettiği 3-0'lık sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İlk maçta gayet güzel bir oyun planıyla oyuncularımı o maça konsantre etmiştik. Plana sadık kalarak istediğimiz sonucu elde ettik. Bugün kazanarak turu geçmek istiyorduk. 3-0'ın verdiği avantajla taraftarı mutlu ederek kaybetmeden turu geçmekti hedefimiz. Rakip de ikinci yarı yapmış olduğu hamlelerle üzerimize geldi. 1-0 kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükselen taraf olduk. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Süper Kupa'nın daha iyi tarihte oynanmasından yanayız"

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kartal, "7 Nisan'da oynayacağımız maç bizi baya zorlayacak. Bu konuda biz daha geniş takvimde daha rahat ortamda maça çıkmayı çok isteriz. Başkanımızın federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak merak ediyorum. Biz de daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

"3-4 günde maç oynamak kolay değil"

Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren sarı-lacivertlilerin teknik patronu, şöyle konuştu: "3-4 günde bir maç oynadığımız için kolay değil. Avrupa'da ve ligde oynamak kolay değil. Çok dengeli gitmeye çalışıyoruz. Pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçına kadar sağlık ekibiyle yapacağımız konuşmalar sonrası belli olacak."

"İnşallah 3 kupayı da kazanırız"

"Sezon başından bugüne kadar Konferans Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmekti hedefimiz. Bu akşam çeyrek finale yükseldik. Yine aynı düşüncedeyim. Süper Kupa ile ilgili; kupaya adayız. Biz Fenerbahçe futbol takımı olarak 3 günde bir maç oynuyoruz. Avrupa seyahati yapıyorsunuz ve maçlarda oyuncuların ne kadar yıprandığını biliyorsunuz. Bunların hepsinin sebebi var. Aşırı yıpranmalar sakatlıklara neden oluyor. Avrupa maçları yüksek tempolu maçlar oluyor. Kendi liginizde de aynı tempoda oynadığınız zaman yıpranmalar oluyor. Elimizdeki en sağlıklı oyuncularla maça çıkmayı hedefliyoruz. Önümüzde Süper Kupa, Konferans Ligi ve Süper Lig maçları var. İnşallah bunların 3'ünü de kazanırız diye düşünüyorum"

"3 puan almak için Trabzon'a gideceğiz"

Pazar günü oynanacak Trabzonspor müsabakası ile ilgili Kartal, "İlk devre çok kontrollü oyun oynadık bu plandı. Kontrollü oynayarak, atabiliyorsak atmak. İkinci yarı başlayamadık. Başlangıç konsantrasyonumuzu çok iyi değildi. Trabzonspor maçıyla ilgili bu tip maçlar her zaman tempolu olur. 2 camia arasında unutulmaz maçlara sahne olmuştur, onlar da iyi takım. Onların da son haftalarda yükselişi var. 3 puan almak için sakin kalıp, futbolumuzu oynamak için Trabzon'a gideceğiz" diye konuştu.

"İki tane kaliteli santrforum var"

Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin performansının kendisini mutlu ettiğin ifade eden Kartal, şunları söyledi:

"İki tane çok kaliteli hem insan olarak hem oyuncu olarak çok kaliteli santrforum var. İkisi de birbirine çok saygı gösteriyor. Maç maç hangi oyuncumu kullanacağımı çok iyi biliyorum. Batshuayi geçen hafta Saint-Gilloise maçı öncesi, 'Hocam beni nerede kullanacağını çok iyi biliyor' demişti. İkisi de birbiriyle attığı gollerle yarışıyorlar. Ben de onlarla kurduğum diyaloglarla bugüne kadar iyi geldik."