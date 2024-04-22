İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 beraberlikle sonuçlanan EMS Yapı Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonuyla ilgili ''Baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum'' diyen Kartal ayrıca, ''Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

22.04.2024 23:40  Güncelleme: 00:13
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Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, "Sonuçta buraya 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de son haftalarda bir çıkışı olduğunu ve iyi savunma yaptığını biliyorduk. Kapanan savunmaya karşı zorlandık ama 2 gol atmayı başardık. İstediğimiz sonucu alamadık ama oyuncularıma güveniyorum" dedi.

"PENALTI KARARININ AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sivasspor'un kazandığı penaltı ve şampiyonluk yarışına ilgili de konuşan Kartal, "Pozisyonu baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Biz pes etmedik, sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik oynayacağız. Puan farkıyla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"ASLA PES ETMEDİK, PES DE ETMEYECEĞİZ"

İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şeyi aleyhimize veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Bugün adelet bizim aleyhimize işledi. Olympiakos maçında maçı kazanmamıza, çok iyi bir oyun oynamamıza rağmen elendik. Biz hala şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün çok iyi Futbol oynamayadık bu doğru. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Toparlanıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. 5 maçımızın 5'ini de kazanıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla pes etmedik, pes de etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal\'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mehmet Aytekin: Hakem hangi ülkeden olsun ismail bey ona göre bi ayar yapalım taraftarı iyice enayi yerine koydunuz 133 12 Yanıtla
  • Ali Arat: ne diyo ne diyo. yahu matematik hocan kimdi senin. puan farki yokmus. 2+2= 4 sampiyon GALATASARAY 82 11 Yanıtla Mustafa bulut: Yıkılmadım ayaktayım diyor 11 2
  • Murat Yılmaz: Pyan farkını açıldığını düşünmüyormuş ;))) Ayrıca karar, şampiyonluğa oynayan bir takım için ağırmış. Küme düşmeye oynasa normal diyecekti 78 4 Yanıtla
  • Ali Arat: haklisin bunun gibi rakiplerine cok agir penaltilar sayesinde puan aldin 65 8 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: En büyük eğlence her zaman olduğu gibi gene fenevbahçe 55 7 Yanıtla
  • Cihangir Polat: Taraftar da enayi tabi buna inandik..Ya paralari goturuyorlar hic birinin umrunda degil. Para harcayan gariban taraftara yazik. Dalga geciyor resmen.. 52 3 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Siz kalan 5 maçı kazanın biz 4 ünü kazansak yetiyor müthiş zeka izmaaailll ;) 44 6 Yanıtla
  • Mesut Çakar: Bukadar komik olmayın be kardeşim…ortada savaşçısı olmayan ruhsuz bir takım var neyi düşünemiyorsunuz aklımız almıyor 45 2 Yanıtla
  • harun 8071: kartal a göre 2 de aynı sayı 4 de 29 3 Yanıtla
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