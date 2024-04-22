İsmail Kartal\'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz

Spor

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, "Sonuçta buraya 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de son haftalarda bir çıkışı olduğunu ve iyi savunma yaptığını biliyorduk. Kapanan savunmaya karşı zorlandık ama 2 gol atmayı başardık. İstediğimiz sonucu alamadık ama oyuncularıma güveniyorum" dedi.

"PENALTI KARARININ AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sivasspor'un kazandığı penaltı ve şampiyonluk yarışına ilgili de konuşan Kartal, "Pozisyonu baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Biz pes etmedik, sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik oynayacağız. Puan farkıyla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"ASLA PES ETMEDİK, PES DE ETMEYECEĞİZ"

İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şeyi aleyhimize veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Bugün adelet bizim aleyhimize işledi. Olympiakos maçında maçı kazanmamıza, çok iyi bir oyun oynamamıza rağmen elendik. Biz hala şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün çok iyi Futbol oynamayadık bu doğru. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Toparlanıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. 5 maçımızın 5'ini de kazanıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla pes etmedik, pes de etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.