İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın ardından bordo mavili taraftarlar sahaya girerek sarı lacivertli oyunculara saldırdı. Maç sonunda konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal "Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti, çocuğa vurmuşlar burada" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: BİZ PROVOKE ETMEDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili açıklamasından satır başları şu şekilde; "Son 3 maçımızı 2 Avrupa ve Pendik maçı, 118 kilometre üzerinden koşan bir takımım var. Çeyrek finale çıktık. Ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. Buraya bu kadar yıpranmış bir takımla maça çıktık. İlk yarı oyunu planladığım gibiydi, santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi, 2-0 öne geçtik. İkinci yarı başında Serdar Aziz'in kasığında problem vardı, Jayden'ı oyuna aldık. Hiç beklemediğimiz, anlam veremediğim şekilde tribün saldırısına uğradık. Kanatlarımız ve beklerimize bu kadar madde atılması oyunumuzu etkiledi. Ben kafama, vücuduma demirler, su şişeleri yedim. Biz provoke etmedik. Yere yatmadık. Saha içine atılan şişeleri ben bile dışarı attım.

"KADIKÖY'DE SEVİNMEDİLER Mİ?"

Maç 2-2 oldu. Sonradan yaptığımız hamlelerle maçı kazanmasını bildik. Maçtan sonra Trabzonsporlu oyuncuları, kendi oyuncularımı tebrik ediyordum. Oyuncularım orta sahada seviniyordu. Saha içerisine taraftarlar girdi. Saha içinde, soyunma odası koridorlarında saldırılar... Kadıköy'deki maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcular, birbirlerini havaya atıyorlardı. Hiçbir karşılık görmeden rahat rahat stadyumdan ayrıldı. Biz burada kazanınca neden bu olaylar oluyor? İki kulüp arasında hiçbir şey yokken neden bu kadar sürtüşme var anlamış değilim. Biz namağluptuk, Kadıköy'de Trabzonspor'a yenildik, Trabzonspor'u ve Avcı'yı tebrik ettik. Onlar bizim stadyumumuzda sevindiler. Bizim sevinme hakkımız yok mu! Trabzonspor büyük camiadır, Fenerbahçe büyük camiadır. Bunların olmaması gerekir.

"MAÇIN ERTELENMESİ LAZIMDI"

60. dakikada oyuncumun kafasına madde geldi. Maçın iptali, tehiri gerekirdi. Bu da olmadı. Maçı bitirmeye çalıştı hakemler. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık. Keşke böyle görüntüler olmasaydı. Ne Trabzonspor ne Fenerbahçe camiası... Maçlar devam edecek. Bunlar olmamalı. Spor, futbol dostluk, arkadaşlıktır. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor.

"BİZ SALDIRIYA UĞRADIK"

Hepimiz Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kazandık, çok önemli galibiyet, ihtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuzla hak ettik. Sonra yaşananlardan ötürü oyun durdu. Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünden hiç tepki olmadı. Biz ne yaptık? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var. Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Tribün saldırısına uğradık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde 3 puan aldık.

"OĞLUMA VURMUŞLAR BURADA"

Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omzumda kafamda şişlikler var ama ben yere yatmadım, öyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı, dudağı patladı, bazı antrenörlerde şişlikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler!

"SAHA İÇİNDE KALDIK"

Biz ülkeye puan kazandıran, ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek Türk takımıyız. Trabzonspor'u çok iyi analiz ederek buraya geldik. İlk devre oyuna çok iyi başlayarak kontrolü elimize aldık ve 2-0 önde kapattık. İkinci yarı ne olduysa bir tribün saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Burada benim kafama gelen maddeler oldu. Ben oyunu provoke etmedim. Saha içinde kaldım. Kafamda hafif bir şiş var. Omuzumda ağırı hissediyorum. Önemli değil sonuçta sokaktan gelen bir insanım. Kendimizi bilen insanlarız.

"HAKEM MAÇI İPTAL ETTİRMEDİ VE BU ŞEKİLDE DEVAM ETTİRDİ"

Oyunumuz kitlendi ve oyunumuz bozuldu derken maç 2-2'ye geldi. Benim oyuncumun kafasına bir madde geldi. Normal şartlarda bu maçın iptal edilmesi gerekiyor. Eğer oyuncunun kafasına bir madde geliyorsa kurallara göre maçın iptal edilmesi gerekiyor. Hakem maçı iptal ettirmedi ve bu şekilde devam ettirdi. Biz Kadıköy'de ilk mağlubiyetimizi rakibimizden aldık. Maçı kazandılar, sevindiler ve gittiler. Hiçbir şey olmadı. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Sonuçta kazanmak da var kaybetmek de var. Bu ilk olmayacak, son da olmayacak. İki takım da büyük camialar, bu işlerin böyle devam etmemesi gerekiyor. Oyuncularım önemli bir maçı kazandıkları için sevindiler. Sevinçte tahrik var ise onun cezasını ben veririm, illa tribünlerin inmesi gerekmiyor. Bunları aşmamız lazım. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Hoşgörülü olmamız lazım. İki takım yine karşı karşıya gelecek. Birazcık sağduyulu olmamız gerekiyor. Zor şartlarda kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum."