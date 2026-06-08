İspanya'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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İspanya'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

İspanya\'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı
08.06.2026 14:43
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Real Madrid oyuncusu olmadan hazırlanan İspanya kadrosunda Lamine Yamal da yer alıyor.

İlk kez hiçbir Real Madrid oyuncusunun yer almadığı İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda sakatlığına rağmen Lamine Yamal da var.

On sekiz yaşındaki oyuncu, 22 Nisan'da Barcelona formasıyla oynarken sol hamstringini yırtması nedeniyle sezonun son ayını kaçırdı.

Real Madrid'in savunma oyuncuları Dean Huijsen ve Dani Carvajal kadroya alınmadı.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente "Ben herhangi bir kulübe bakmıyorum. Bir taraftarın sahip olabileceği yerel önyargım yok. Benim için bu daha küresel bir bakış açısı. Tek istediğim, bu futbolcuların milli takımı temsil etmekten gurur duymaları" dedi.

Real Madrid bu sezon hiçbir kupa kazanamadı ve La Liga şampiyonu Barcelona'nın sekiz puan gerisinde sezonu tamamladı.

Hamstring sorunu yaşayan Athletic Bilbao'nun kanat oyuncusu Nico Williams da 26 kişilik kadroda yer alıyor.

De la Fuente, "Çok rahatız. Herhangi bir aksilik olmazsa, ilk maçtan itibaren tüm oyuncularımız hazır olacak" dedi.

Ayaklarında stres kırığı nedeniyle dört ay sahalardan uzak kalan ve Arsenal'in sezonun son Premier Lig maçında sahalara dönen orta saha oyuncusu Mikel Merino da kadroda.

Defans oyuncuları Eric Garcia ve Marc Pubill, sırasıyla Barcelona ve Atletico Madrid formasıyla bu sezon gösterdiği etkileyici performansların ardından kadroya seçildi.

De la Fuente, "Anahtar kelime tutku" dedi ve ekledi: "İspanya'nın dört bir yanındaki insanlar milli takımı tam olarak destekliyor."

İspanya, H Grubu'nda 15 Haziran'da ilk kez turnuvaya katılan , 21 Haziran'da ve 26 Haziran'da ile karşılaşacak.

İspanya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Defans: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Forvetler: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor İspanya'nın Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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