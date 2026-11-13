İspanyol basını Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golüne övgüler yağdırdı - Son Dakika
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İspanyol basını Arda Güler'in Belçika'ya attığı frikik golüne övgüler yağdırdı

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İspanyol basını Arda Güler\'in Belçika\'ya attığı frikik golüne övgüler yağdırdı
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Türkiye'nin Belçika'yı konuk ettiği maçta Arda Güler, 20'nci dakikada frikikten attığı golle takımını öne geçirdi ancak mağlubiyeti önleyemedi. İspanyol gazeteleri, bu golü 'uzun zamandır göreceğiniz en iyi serbest vuruş' olarak nitelendirip Arda'nın formunu övdü.

MİLLİ futbolcu Arda Güler'in yükselen performansı, Türkiye'nin Belçika'yı konuk ettiği karşılaşmada da devam etti.

Milli futbolcu 20'nci dakikada attığı şık frikik golüyle Türkiye'yi öne geçirmesine rağmen, mağlubiyete engel olamadı. Attığı golün yanı sıra hücumda milli takımı yönlendiren isim olan Arda Güler'in performansı İspanya başta olmak üzere dış basında da geniş yankı buldu.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, milli futbolcu Arda Güler'in performansını satırlarına taşıdı. Arda'nın 20'nci dakikada attığı frikik golünü, 'uzun zamandır göreceğiniz en iyi serbest vuruş golü' olarak nitelendiren İspanyol basını, milli futbolcunun yükselen performansının Belçika maçında da devam ettiğini ifade etti.

Arda'nın Valencia, Roma, Leipzig, Sevilla Racing maçlarında verdiği gol katkısı Belçika karşısında da devam ettiği belirtilirken, 'Arda kusursuz formunu koruyor' denildi.

AS: SÜPER GÜLER, HERKESLE BAŞA ÇIKAMAZ

İspanya'nın bir başka köklü spor gazetelerinden AS ise, "Süper Güler herkesle başa çıkamaz" başlığını kullandı. Haberin devamında Arda Güler'in bulduğu frikik golü hakkında AS, "Muhteşem bir serbest vuruş golü atan Real Madrid oyuncusu, küme düşme tehlikesi yaşayan Türkiye için her şeyi yaptı. inanılmaz bir serbest vuruş golüyle faydalandı. Top, Lammens'in ulaşamayacağı şekilde üst köşeye yerleşti. United kalecisine hiç kusur bulunamaz, çünkü şut olağanüstüydü" yorumunu yaptı.

Avrupa'nın diğer önde gelen spor gazeteleri ise Arda'nın performansı hakkında şu manşetleri attı:

Mundo Deportivo: Van Bommel'in Belçika'sı Arda Güler'in şaheserini geçersiz kıldı

Cadena Ser: Arda Güler'in muhteşem serbest vuruş golü viral oldu

A Bola: Başka dünyadan bir gol

L'Equipe: Arda Güler'den inanılmaz frikik golü

Kaynak: DHA
Arda GülerTürkiyeBelçikaFutbolGüncelSporSon Dakika

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