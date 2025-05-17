İsrailli rakibini yenen Fatma Zehra, madalyasını Filistin'e adadı - Son Dakika
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Spor

İsrailli rakibini yenen Fatma Zehra, madalyasını Filistin'e adadı

İsrailli rakibini yenen Fatma Zehra, madalyasını Filistin\'e adadı

Milli judocu Fatma Zehra Meki, Almanya'daki Ümitler Avrupa Kupası'nda İsrailli rakibini yenerek altın madalya kazandı. Fatma Zehra, kazandığı başarıyla ilgili, ''Kazandığım madalya ülkeme ve Filistin'de katledilen insanlara armağan olsun'' dedi.

17.05.2025 23:45
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Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda, finalde İsrailli rakibini yenen milli judocu Fatma Zehra Meki, kazandığı altın madalyayı saldırı altında olan Filistinlilere armağan etti.

Küçük yaşlarda annesinin kilo alamadığından yakınarak spor salonuna gönderdiği Fatma Zehra Meki, antrenörlerinin yönlendirmesiyle judoya başladı. Çalışkanlığı ve potansiyeliyle başarıyı yakalayan Fatma Zehra'nın 2 yıl önce antrenman sırasında sağ çapraz bağları koptu. Başarılı bir ameliyatın ardından yeniden tatamiye dönen Fatma Zehra, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı bronz madalyayla seneye başladı.

Ardından Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Fatma Zehra Meki, aynı başarısını Almanya'da 25 Nisan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda tekrarladı.

''FİLİSTİN'DE KATLEDİLEN İNSANLARA ARMAĞAN OLSUN''

Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu 17 yaşındaki Fatma Zehra Meki, AA muhabirine, yıllardır judoyla severek ilgilendiğini söyledi.

Azim ve kararlılıkla zorlukların üstesinden geldiğini anlatan Fatma Zehra, Romanya'da 2019'da düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda altın madalya aldığını, sakatlığını atlattıktan sonra da çıktığı müsabakalarda önemli başarılar kazandığını dile getirdi. Almanya'da düzenlenen şampiyonadaki başarısının kendisini çok gururlandırdığını vurgulayan Fatma Zehra, şöyle konuştu:

"Orada İsrailli rakibimi yenerek şampiyon oldum. Müsabakayı kazandıktan sonra ailem, hocalarım ve kendi adıma çok sevindim. O maça hem Türkiye için hem de Filistin'de haksız yere katledilen küçük çocuklar ve kadınlar için çıktım. O ekstra motivasyon sağladı. Kazandığım madalya ülkeme ve Filistin'de katledilen insanlara armağan olsun."

''GÜÇLÜ VE POTANSİYELLİ''

Konya Büyükşehir Belediyespor'da judo antrenörü Hakan Aydoğan ise Fatma Zehra'nın minikler ve ümitler kategorilerinde önemli başarılara imza attığını aktardı. Yaşadığı ağır sakatlığın Fatma Zehra'yı yıldırmadığına dikkati çeken Aydoğan, şunları kaydetti:

"Ne Fatma Zehra ne de biz spordan vazgeçtik. Çünkü güçlü ve potansiyelli birisi. Bunu Almanya'daki müsabakada da gösterdi. O şampiyonluk bizim için her şeyden çok daha önemliydi. Maçtan önce beni aradı, 'Hocam final maçına çıkıyorum.' dedi. Ben de 'Fatma bu müsabakayı tüm Müslümanlar için kazanacaksın.' dedim. Sadece 3 dakika içinde rakibini yenerek maçı kazandı. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önünde 3 büyük madalya daha var, onları da alacağına inanıyoruz."

Fatma Zehra, Filistin, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrailli rakibini yenen Fatma Zehra, madalyasını Filistin'e adadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gürkan Mirkan:
    kahramanımsın Fatma Zehra… 9 0 Yanıtla
  • Flankes0107:
    afferin kızım sana hem ülkeni hemde mazlumları gururlandırdın 9 0 Yanıtla
  • R C G:
    israil bizim kardeşimizdir. osmanlidan emanettir. 2 5 Yanıtla
  • Halis demir:
    kahrolsun isrsil yaşasın filistin 1 0 Yanıtla
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