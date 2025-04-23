Deprem, mega kentte geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'un ailesi de deprem anında büyük korku yaşadı. Yıldız oyuncunun eşi, çocuklarıyla birlikte yalın ayakla evlerini terk ettikten sonraki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Dakika › Spor › İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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