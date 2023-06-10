İstanbul'da Dev Finalin Oynanacağı Stadın Hali Türk Futbolseverleri Ayaklandırdı

Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli olacak. Inter ile Manchester United'ın kozlarını paylaşacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final öncesinde stadyumun dış cephesinin fotoğrafına tepki yağdı.
Dev final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan yüzlerce paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan birinde stadın oldukça bakımsız görüntüsü Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.
Sosyal medyada gündem olan paylaşım için yüzlerce yorum yapıldı. Futbolseverler, "Dünyaya rezil olduk" ifadelerini kullanırken maçın 3 büyüklerden birinin stadında oynanması gerektiğini belirttiler.
Tepki çeken fotoğraf:
Sosyal medyada yapılan yorumlar:
Stadyumun dış cephesiyle ilgili paylaşılan fotoğrafın bütünü sosyal medyada paylaşıldı. Daha sonra ortaya çıkan fotoğrafta ise stadın tamamının flamalarla süslendiği görüldü.
İşte o kare:
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