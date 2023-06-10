İstanbul'da Dev Finalin Oynanacağı Stadın Hali Türk Futbolseverleri Ayaklandırdı - Son Dakika
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İstanbul'da Dev Finalin Oynanacağı Stadın Hali Türk Futbolseverleri Ayaklandırdı

10.06.2023 17:06

Inter ile Manchester City'nin kozlarını paylaşacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın dış cephesinin bakımsız görüntüsü, Türk futbolseverlerin tepkisine neden oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Dünyaya rezil olduk" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli olacak. Inter ile Manchester United'ın kozlarını paylaşacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev final öncesinde stadyumun dış cephesinin fotoğrafına tepki yağdı.

TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF

Dev final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan yüzlerce paylaşım yapıldı. Bu paylaşımlardan birinde stadın oldukça bakımsız görüntüsü Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

"DÜNYAYA REZİL OLDUK"

Sosyal medyada gündem olan paylaşım için yüzlerce yorum yapıldı. Futbolseverler, "Dünyaya rezil olduk" ifadelerini kullanırken maçın 3 büyüklerden birinin stadında oynanması gerektiğini belirttiler.

Tepki çeken fotoğraf:

İstanbul'da dev finalin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk

Sosyal medyada yapılan yorumlar:

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk

BÜTÜN ORTAYA ÇIKTI

Stadyumun dış cephesiyle ilgili paylaşılan fotoğrafın bütünü sosyal medyada paylaşıldı. Daha sonra ortaya çıkan fotoğrafta ise stadın tamamının flamalarla süslendiği görüldü.

İşte o kare:

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadın hali Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Dünyaya rezil olduk
YORUMLAR (4)
  • Mustafa Bilal: Arkadaşlar size katılıyorum insan reklam filan yapıştırır , biraz görselliğe önem verir.Ama hiç merak etmeyin , Avrupa bizden beter , Aralık'ta berlindeydim yer altı metrosunun içinde kimsesizler bile durmaz , kafam üst duvara vuracak nerdeyse herşey rezaletti inanamadim...bizim metrolar saray yavrusu gibi isteyen akrabalarına sorsun ogrensin.20 yıl önceki Alman yada aynı bir çivi cakilmamis Avrupada da maddi sıkıntı var devletler savunma sanayine bütçe ayırdığından içerisi bakımsız. Cevap Yaz 27 23 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Yok kardeşim sen ne anlatsan boş .. anlamazlar .. gördüklerini görmez .. duyduklarını duymaz haldeler sen boşver bilen biliyor ... Saygı ve sevgilerimle 2 0 Yayından Kaldır
  • Erdal Çekiçoğlu: Maç içinde oynancak dış cephesinde değil.herzamanki gibi bizim milletimiz gösteriş hava civa peşinde. Cevap Yaz 26 36 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İstanbul'da Dev Finalin Oynanacağı Stadın Hali Türk Futbolseverleri Ayaklandırdı - Son Dakika
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