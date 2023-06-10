İstanbul'da Dev Finalin Oynanacağı Stadın Hali Türk Futbolseverleri Ayaklandırdı

Mustafa Bilal:

Arkadaşlar size katılıyorum insan reklam filan yapıştırır , biraz görselliğe önem verir.Ama hiç merak etmeyin , Avrupa bizden beter , Aralık'ta berlindeydim yer altı metrosunun içinde kimsesizler bile durmaz , kafam üst duvara vuracak nerdeyse herşey rezaletti inanamadim...bizim metrolar saray yavrusu gibi isteyen akrabalarına sorsun ogrensin.20 yıl önceki Alman yada aynı bir çivi cakilmamis Avrupada da maddi sıkıntı var devletler savunma sanayine bütçe ayırdığından içerisi bakımsız.