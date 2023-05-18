İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City

18.05.2023 00:23

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının adı Inter-Manchester City oldu. Yarı final rövanş maçında Real Madrid'i Bernardo Silva'nın 2 golü, Julian Alvarez'in sayısı ve Militao'nun kendi ağlarını bulmasıyla 4-0 mağlup eden Manchester City, finalde Inter'in rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin adı Inter- Manchester City oldu. Manchester City, yarı finalde son şampiyon Real Madrid'i eleyerek finale adını yazdırdı. İlk maçta Real Madrid'le deplasmanda 1-1 berabere kalan Manchester City, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Türkler karşı karşıya! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City

REAL MADRID KABUSU YAŞADI

Manchester City, 23 ve 37'de Bernardo Silva'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İngiliz ekibi, Madrid devi karşısında adeta tek kale oynadı.

Türkler karşı karşıya! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City

İKİNCİ YARI SENARYO DEĞİŞMEDİ

Manchester City, ikinci yarıda da oyunun tek hakimiydi. Real Madrid, rakibini zorlayacak bir oyun ortaya koyamazken neredeyse hiç pozisyon bulamadı. 76. dakikada duran top organizasyonunda Eder Militao kendi ağlarını buldu. Manchester City, skoru 3-0'a getirdi. 90+1'de Julian Alvarez, Real Madrid'in fişini çekti. Manchester City 4-0'lık galibiyetle finale uzandı.

Türkler karşı karşıya! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City

HAKAN ÇALHANOĞLU VE İLKAY GÜNDOĞAN KAPIŞMASI

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Inter-Manchester City finalinde Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a rakip oldu.

FİNALİN ALINACAĞI İDDİALARI YALANLANDI

UEFA, Türkiye'deki seçimler dolayısıyla finalin İstanbul'dan alınacağı iddialarını net bir şekilde yalanladı. Final 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.

YORUMLAR
500

Real Madrid, Manchester, İstanbul, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu
00:36 Büyük final öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal!
00:29 ABD'den 2. tura kalan seçimlerle alakalı ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
00:27 Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger'den özeleştiri: Eleştiriler haklı, oylar beklentilerimizin altında
00:24 Ali Koç'un canını sıkacak mesaj! Sadettin Saran, bir cümlesiyle Fenerbahçelileri havalara uçurdu
00:21 Sarıgül'den Sinan Oğan'a çağrı: Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum
00:18 İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City
00:09 Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
00:09 Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
23:47 Kupayı bir Türk alacak! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 04:05:28. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement