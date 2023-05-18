İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin adı Inter- Manchester City oldu. Manchester City, yarı finalde son şampiyon Real Madrid'i eleyerek finale adını yazdırdı. İlk maçta Real Madrid'le deplasmanda 1-1 berabere kalan Manchester City, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

REAL MADRID KABUSU YAŞADI

Manchester City, 23 ve 37'de Bernardo Silva'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İngiliz ekibi, Madrid devi karşısında adeta tek kale oynadı.

İKİNCİ YARI SENARYO DEĞİŞMEDİ

Manchester City, ikinci yarıda da oyunun tek hakimiydi. Real Madrid, rakibini zorlayacak bir oyun ortaya koyamazken neredeyse hiç pozisyon bulamadı. 76. dakikada duran top organizasyonunda Eder Militao kendi ağlarını buldu. Manchester City, skoru 3-0'a getirdi. 90+1'de Julian Alvarez, Real Madrid'in fişini çekti. Manchester City 4-0'lık galibiyetle finale uzandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE İLKAY GÜNDOĞAN KAPIŞMASI

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Inter-Manchester City finalinde Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a rakip oldu.

FİNALİN ALINACAĞI İDDİALARI YALANLANDI

UEFA, Türkiye'deki seçimler dolayısıyla finalin İstanbul'dan alınacağı iddialarını net bir şekilde yalanladı. Final 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.