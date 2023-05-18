UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin adı Inter- Manchester City oldu. Manchester City, yarı finalde son şampiyon Real Madrid'i eleyerek finale adını yazdırdı. İlk maçta Real Madrid'le deplasmanda 1-1 berabere kalan Manchester City, rövanşta rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.
Manchester City, 23 ve 37'de Bernardo Silva'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İngiliz ekibi, Madrid devi karşısında adeta tek kale oynadı.
Manchester City, ikinci yarıda da oyunun tek hakimiydi. Real Madrid, rakibini zorlayacak bir oyun ortaya koyamazken neredeyse hiç pozisyon bulamadı. 76. dakikada duran top organizasyonunda Eder Militao kendi ağlarını buldu. Manchester City, skoru 3-0'a getirdi. 90+1'de Julian Alvarez, Real Madrid'in fişini çekti. Manchester City 4-0'lık galibiyetle finale uzandı.
10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Inter-Manchester City finalinde Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a rakip oldu.
UEFA, Türkiye'deki seçimler dolayısıyla finalin İstanbul'dan alınacağı iddialarını net bir şekilde yalanladı. Final 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City - Son Dakika