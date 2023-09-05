Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Manchester United'dan skadrosuna kattığı Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

İSTANBUL'U KEŞFETMEYE BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Transferi taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturan yıldız oyuncu İstanbul'u keşfetmeye başladı. Brezilyalı yıldız, eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

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Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Brezilyalı yıldızın eşi Monique Salum, "Merhaba İstanbul" ifadelerini kullandı.