Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii\'ni ziyaret etti
Son Güncelleme: 05.09.2023 19:42

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı ve transferi büyük heyecan oluşturan Fred, İstanbul'u keşfetmeye başladı. Brezilyalı futbolcu ve eşi Monique Salum, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Manchester United'dan skadrosuna kattığı Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

İSTANBUL'U KEŞFETMEYE BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Transferi taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturan yıldız oyuncu İstanbul'u keşfetmeye başladı. Brezilyalı yıldız, eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

PAYLAŞIM YAPTILAR

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Brezilyalı yıldızın eşi Monique Salum, "Merhaba İstanbul" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
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