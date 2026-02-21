İstanbulspor, Boluspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
İstanbulspor, Boluspor'u 1-0 Yendi

İstanbulspor, Boluspor\'u 1-0 Yendi
21.02.2026 18:20
1. Lig'de Boluspor, İstanbulspor'a 88. dakikada Phellipe'nin golüyle 1-0 mağlup oldu.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Egemen Savran

BOLUSPOR: Bartu Kulbilge, Işık Kaan Arslan, Erdem Dikbasan (Dk. 78 Onur Öztonga), Kuagba, Lima, Balburdia, Lico, Barış Alıcı (Dk. 78 Mustafa Alptekin Çaylı), Baluta (Dk. 56 Baluta), Devran Şenyurt, Arda Usluoğlu (Dk. 68 Aganspahic)

İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı, Turan Deniz Tuncer (Dk. 85 Özcan Şahin), Sambiassa (Dk. 68 Phellipe), Ömer Faruk Duran, Mamadou (Dk. 34 Fahri Kerem Ay), Krstovski (Dk. 68 Mustafa Sol)

GOL: DK. 88 Phellipe (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Lico (Boluspor), Duhaney, Mustafa Sol, Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

1'inci Lig'in 27'nci haftasında Boluspor, kendi sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

5'inci dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta top kale önüne ortalandı. Krstovski'nin kafa vuruşunda kaleci Bartu Kulbilge önemli bir kurtarış yaptı.

27'nci dakikada Boluspor gol şansı yakaladı. Serbest vuruştan kale sahasına gönderilen ortada Barış Alıcı topa kafasıyla vurdu. Kaleye yönelen topu kaleci Alp Tutar engelledi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

53'üncü dakikada İstanbulspor direğe takıldı. Sol kanatta Turan Deniz Tuncer, savunmadan kurtardığı topu Yusuf Ali Özer'e aktardı. Özer'in vuruşunda top direkten geri döndü.

57'nci dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Sol kanattan kullanan köşe vuruşunda Kougba'nın eline çarpan top sonrası hakem Berkay Erdemir penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada penaltı VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

80'inci dakikada Boluspor kalesinde tehlike yaşandı. Sağ kanattan ortalanan topta yaşanan karambolde Yusuf Ali Özer'in art arda yaptığı iki vuruşta önce savunma ardından kaleci gole izin vermedi.

88'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Boluspor kalesi önünde yoğun bir mücadele veren Ömer Faruk, savunmadan kurtardığı topu Phellipe'ye ortaladı. Phellipe'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.