İşte Hakan Safi\'nin Lewandowski\'ye yaptığı teklif

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Barcelona'dan ayrılan dünya yıldızı Robert Lewandowski için kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. Safi'nin, Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

DÜNYA YILDIZINA RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken transfer gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye resmi teklif sundu. Sarı-lacivertlilerin, dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ

Habere göre Hakan Safi'nin teklifi oldukça dikkat çekici. Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro maaş önerildiği ve 2 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Lewandowski, Süper Lig tarihinin en yüksek maaş alan futbolcularından biri olacak.

EŞİNDEN TÜRKİYE MESAJI

Transfer iddialarını güçlendiren gelişme ise Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska'dan geldi. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Anna Lewandowska, "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Polonyalı isim, kısa ve net bir şekilde "Türkiye olacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI HEYECANLANDI

Anna Lewandowska'nın bu sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, açıklamayı transfer ihtimalini güçlendiren bir işaret olarak yorumladı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken Lewandowski'nin adı yeniden sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.

GEÇEN SEZON 19 GOL ATTI

37 yaşındaki yıldız golcü, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 resmi maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 4 de asist yaptı. Kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Lewandowski, dünyanın en başarılı santrforları arasında gösteriliyor.