İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

İşte Hakan Safi\'nin Lewandowski\'ye yaptığı teklif
02.06.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Polonyalı yıldızın eşi Anna Lewandowska'nın "Türkiye olacak" açıklaması ise transfer iddialarını daha da güçlendirdi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Barcelona'dan ayrılan dünya yıldızı Robert Lewandowski için kesenin ağzını açtığı öne sürüldü. Safi'nin, Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

DÜNYA YILDIZINA RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken transfer gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre başkan adayı Hakan Safi, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski'ye resmi teklif sundu. Sarı-lacivertlilerin, dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ

Habere göre Hakan Safi'nin teklifi oldukça dikkat çekici. Polonyalı golcüye yıllık 10 milyon euro maaş önerildiği ve 2 yıllık sözleşme teklif edildiği öne sürüldü. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Lewandowski, Süper Lig tarihinin en yüksek maaş alan futbolcularından biri olacak.

EŞİNDEN TÜRKİYE MESAJI

Transfer iddialarını güçlendiren gelişme ise Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska'dan geldi. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Anna Lewandowska, "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Polonyalı isim, kısa ve net bir şekilde "Türkiye olacak" ifadelerini kullandı.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

FENERBAHÇE TARAFTARLARI HEYECANLANDI

Anna Lewandowska'nın bu sözleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, açıklamayı transfer ihtimalini güçlendiren bir işaret olarak yorumladı. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken Lewandowski'nin adı yeniden sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.

GEÇEN SEZON 19 GOL ATTI

37 yaşındaki yıldız golcü, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 resmi maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol atarken 4 de asist yaptı. Kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Lewandowski, dünyanın en başarılı santrforları arasında gösteriliyor.

Robert Lewandowski, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aslan145314532121 aslan145314532121:
    dedemi alsinlar 37 yasinda Forfet olurmu 40 yasina kadar fenerde oynayamaz 0 0 Yanıtla
  • 149614 149614:
    Cebinden vereceksen al. Fenerbahçe kasasından vereceksen 37 yaşımdaki futbolcu için değmez. 0 0 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    kante nin 23 m euro senelik aldığı ülkeye leva gibi bir yıldızın 10 m euro ya geleceğini beklemek gerçekten komik 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu
Tunceli’de ulaşım altyapısına dev yatırım Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta’yı savaş alanına çevirdi Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:18:57. #7.12#
SON DAKİKA: İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.