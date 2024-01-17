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Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor - Son Dakika
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Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Arjantinli yıldız Türkiye'den ayrılmak istiyor.

17.01.2024 - 18:59,  Güncelleme: 19:13
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

HAFTALARDIR YOK

Fenerbahçe derbisinde direğe çarpması sonucu aldığı darbeye bağlı olarak sakatlanan ve yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürüyor.

TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Takıma ne zaman döneceği merak konusu olan Arjantinli yıldız futbolcu hakkında İtalyan basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sport Italia'nın haberine göre, 30 yaşındaki golcü futbolcu Türkiye'den ayrılmak istiyor. Haberin detaylarında İtalyan devleri Inter ve Juventus'un Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

Bomba iddia! Icardi Türkiye\'den ayrılmak istiyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • Ali Arslan: Adam her ülkenin en büyük kulübünde oynamak istiyor,baktı 6saray en büyük değilmiş gitmek ister tabi :) Yanıtla 37 27

Mauro Icardi, Galatasaray, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor - Son Dakika
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