Üye Girişi
İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor: 1-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor: 1-0

18.01.2022 22:02
İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor: 1-0

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Rahmanovic (Dk. 77 Mpoku), Bytyqi (Dk. 89 Çekici), Soner (Dk. 89 Oğulcan), Hadziahmetovic, Michalak, Ahmed Hassan (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yasin Kol, Ömer Tevfik Özkoç, Selahattin Altay İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Rahmanovic (Dk. 77 Mpoku), Bytyqi (Dk. 89 Çekici), Soner (Dk. 89 Oğulcan), Hadziahmetovic, Michalak, Ahmed Hassan (Dk. 68 Cikalleshi)ADANA DEMİRSPOR Muric- Tayyip, Samet, Svensson, Alper (Dk. 68 İsmail ), Yunus, Sinan (Dk. 77  Castro), Vargas (Dk. 77  Akintola), Stambouli, Bjarnason, AssombalongaGOLLER: Dk. 53 Rahmanovic ( İttifak Holding Konyaspor)SARI KARTLAR: Adil, Rahmanovic, Skubic (İttifak Holding Konyaspor),  Alper, Assambalonga (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak günü Ankara'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda serenomi için sahaya üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına  1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti. Maçın 6'ncı dakikası ile 6 numarayı giyen  Ahmet Çalık'ın anısına maç durdu.  Taraftar sahaya kırmızı karanfil attı. Futbolcular da arkadaşları Ahmet Çalık'ı alkışlayarak andı. Ardından maç kaldığı yerden devam etti. 15'inci dakikada Vargas'ın ceza sahasının sol çaprazına yakın noktadan şutunda kaleci Sehic müdahale etti. 32'nci dakikada Abdülkerim'in ceza sahasında şutunda top yan ağlarda kaldı. 45+3'üncü dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Michalak'ın şutu kale Muric de kaldı.İlk yarı golsüz sona erdi. 51'inci dakikada Bytyqi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Michalak'ın şutunda top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu önünde bulunan Skubic'un şutunda defans topu uzaklaştırdı. 53' üncü dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında Bytyqi'nin kafa vuruşunda top kaleci Muric'den döndü. Dönen topu önünde bulan Rahmanovic'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.Yeşil-beyazlı oyuncular gol sevince yedek kulübesine gelerek kutladı ve ardından kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını havaya kaldırıldı. 81'inci dakikada topla ceza sahasına giren Assambalonga'nın şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldiKarşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.  6'NCI DAKİKADA AHMET ÇALIK İÇİN MAÇ DURDUSpor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda İttifak Holding Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın 11 Ocak günü Ankara'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle iki takımda seremoni için sahaya üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu siyah renkli formayla sahaya çıktı. Milli futbolcu anısına  1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Konyaspor, siyah formayla oyuna devam etti. Maçın 6'ncı dakikası ile 6 numarayı giyen  Ahmet Çalık'ın anısına maç durdu.  Taraftar sahaya kırmızı karanfil attı. Futbolcular da arkadaşları Ahmet Çalık'ı alkışlayarak andı. Ardından maç kaldığı yerden devam etti.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç cezası nedeniyle maçı tribünden izledi.


- Konya
YORUMLAR
500

Adana Demirspor, İttifak Holding, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor: 1-0 - Son Dakika Spor


Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti         
21:55
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi         
20:38
Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
21:55 Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti
21:38 Arap definecilerin topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
21:05 Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
20:59 Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
20:37 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
20:17 Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi!
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
19:46 Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 22:09:45. #1.12#
SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor: 1-0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement