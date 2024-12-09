İzmir BŞB'nin Kadınlar Challenger Cup'taki Başarısı - Son Dakika
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İzmir BŞB'nin Kadınlar Challenger Cup'taki Başarısı

İzmir BŞB\'nin Kadınlar Challenger Cup\'taki Başarısı

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2023 yılında kazandığı Kadınlar Challenger Cup'ta bu sezon da namağlup Final Four’a kalmayı başardı. Türk temsilcisi, grup maçlarında Galatasaray Zena, Jadran Split ve Otter Swimming Club'ı mağlup ederek son dörde yükseldi.

09.12.2024 13:04  Güncelleme: 13:06
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SUTOPUNDA Avrupa'da geçen yıl ilk kez şampiyon olduğu Kadınlar Challenger Cup'ta bu sezon da namağlup Final Four'a kalmayı başaran İzmir Büyükşehir Belediyespor gurur duydu. İstanbul'da düzenlenip 10 ülkeden 17 takımın katıldığı LEN Challenger Cup Kadınlar 2. eleme turu grup maçlarında Türk temsilcisi Galatasaray Zena'yı 12-10, Hırvat ekibi Jadran Split'i ise 12-9'luk skorlarla mağlup eden mavi-beyazlı takım, grubun son maçında İngiltere temsilcisi Otter Swimming Club'ı 19-4 yenerek üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğu yolunda adını son dörde yazdırdı.

İzmir ekibi, Sırbistan'da düzenlenen 1. eleme turu grup maçlarında da İngiltere'den City Of Manchester'ı 12-6, Malta temsilcisi Sliema ASC'yi 23-2, Sırp ekibi VK Vojvodina'yı ise 13-8 yenerek ilk turu da yenilgisiz geçmişti. Final Four'da Galatasaray, Sırbistan'dan Vaterpolo Klub Vojvodin, Hırvatistan'dan AVK Mladost ile şampiyonluk mücadelesi verecek İzmir BŞB'nin Yunan antrenörü Evangelos Pateros, "İki eleme turunda da İzmir'i en iyi şekilde temsil ettik. Şimdi Final Four'da geçen sezonda mağlup ettiğimiz Hırvat Mladost ile eşleştik. İşimiz kolay değil ancak bizde geçen senenin şampiyonuyuz. Sporcularımız bu final serisinde de kupayı yeniden İzmir'e getireceklerdir" dedi.

22-23 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak Final Four müsabakalarına ilişkin yer ve maç programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir BŞB'nin Kadınlar Challenger Cup'taki Başarısı - Son Dakika

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