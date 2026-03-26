İzmir Çoruhlu FK'dan Sporda Şiddete Hayır!
İzmir Çoruhlu FK'dan Sporda Şiddete Hayır!

İzmir Çoruhlu FK'dan Sporda Şiddete Hayır!
26.03.2026 12:49
Çoruhlu FK, Afyonspor maçında yaşanan saldırıyı kınayarak hukuki süreci başlattı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda düşme hattındaki rakibi Afyonspor'la 1-1 berabere kalan İzmir Çoruhlu FK'da yönetim maçın bitiminde yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 'Sporda şiddete geçit vermeyeceğiz' başlığıyla yapılan bildiride müsabaka bitiminde stadın içinde ve akredite alanlarda İzmir ekibinin oyuncularına fiziksel saldırı gerçekleştirildiği vurgulandı. İzmir Çoruhlu FK'lı futbolcu Arda Yılman'ın yüzüne yere düştüğü sırada tekme atıldığı ve oyuncunun burnunun 3 yerinden kırıldığı belirtildi.

Turuncu-siyahlılar, "İlgili kişiler hakkında adli makamlara 'Kasten yaralama' suçundan başvuru yapılmış olup, süreç savcılık nezdinde ayrıca takip edilmektedir. Konunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da değerlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Yeşil sahalarda zorbalığa ve şiddete yer yok. Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz, adaletin yerini bulması için geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

