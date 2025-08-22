İzmir\'de 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası Başladı

Avek Karşıyaka Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası, Dünya ve Avrupa çapında derecesi olan sporcuların katılımıyla İzmir'de başladı.

2025 ILCA Master Türkiye Şampiyonası, 20-24 Ağustos tarihleri arasında Avek Karşıyaka Yelken Kulübü organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. Karşıyaka'da bu yıl 3. kez düzenlenen şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen deneyimli sporcuları bir araya getiriyor. İzmir Körfezi'nde gerçekleşen yarışlarda, Olimpik seviyede yarışmış, dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde etmiş milli yelkenciler yarışıyor. Şampiyona süresince her gün yarışların ardından kıyıda düzenlenecek etkinliklerle festival havası yaşanacak. Yiyecek-içecek stantları, müzik performansları ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı organizasyon, sporseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Etkinliğin son günü 24 Ağustos Pazar günü ise sahilde düzenlenecek konser serisiyle şampiyona sona erecek. - İZMİR