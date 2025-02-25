İzmir'de Yılın Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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İzmir'de Yılın Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, başarılı sporcular ve kulüplerin ödüllendirildiği bir törenle sahiplerini buldu. İzmirli sporcular, yöneticiler ve kamuoyu bir araya gelirken, ödüller Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve diğer başarılı isimlere verildi.

25.02.2025 16:55
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- İzmir'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu

İZMİR - Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen EKMAS 9. TSYD İzmir'de Yılın Spor Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki törenle sahiplerini buldu. İzmir'in başarılı sporcuları, spor kulüpleri, spor yöneticileri ve spor kamuoyu, TSYD'nin düzenlediği geleneksel ödül gecesinde buluştu. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay da katıldı. Törende Challenger Cup finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek ikinci kez Avrupa şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Sutopu Takımı, 'Uluslararası Başarı' ödülünü aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca da 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

Zafer Levent Yıldır: "Sporcularımızın hepsini kutluyorum"

'Yılın Teknik Direktörü' ödülünü Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a takdim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlar sutopu takımını da kutlayarak "Bizim güzel kızlarımız da şampiyonlukla geldiler. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Diğer sporcularımızın da tek tek hepsini kutluyorum" şeklinde konuştu.

Ergin Karataş: "İzmir'in ön planda olması gerektiğine inanıyoruz"

TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş da ödül gecesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz İzmir'in sporcu ve spor kulüplerinin çok daha fazla ön planda olması gerektiğine inanıyoruz. İzmir her alanda, özellikle de sporda kamuoyunda daha fazla yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Biz TSYD ödüllerinin de İzmir sporunun başarısının ulusal medyada daha fazla anılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Bengisu Avcı: "Ödül için çok teşekkür ediyorum"

'Yılın Sporcusu' seçilen ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "TSYD'den ilk ödülümü 2019 yılında aldım. O zaman buralara kadar geleceğimi bilmiyordum. Destekçilerim ve bana inananlar sayesinde bugün 5 okyanus parkurunu geride bıraktık. Neredeyse hepsini yapan ilk sporcu oldum. Son ikiyi tamamlamak için de bu sezon çalışmalarıma devam ediyorum. Bu ödülü bana layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende 'Yılın Takımı' Göztepe, 'Yılın Teknik Direktörü' de sarı-kırmızılıları iki sezonun ardından Süper Lig'e taşıyan Stanimir Stoilov oldu. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil 'Yılın Spor Adamı', 44 yaşında yeniden futbola dönen Altay'da forma giyen Murat Uluç da 'Futbol Özel Ödülü'ne layık görüldü. İzmir'i 13 yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne taşıyan Aras Kargo Spor Kulübü 'Yılın Salon Sporları Kulübü', kadınlar sutopunda Avrupa'da Challenger Kupası'nı ilk kez Türkiye'ye getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı ise 'Uluslararası Başarı' ödülüne seçildi.

Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran 'Yılın Antrenörü', Buse Tosun, Aysel Önder, Emre Sakçı, Bengisu Avcı, Tuna Tunca ve Parla Kabasakal da 'Yılın Sporcuları' olarak belirlendi. Yılmaz Göktekin, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder ile Şavkar Cimnastik Kulübü ise 'Olimpik Gurur' ödülüne hak kazandılar.

Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Karşıyaka Spor Kulübü Eskrim Şubesi'nin 16 yaşındaki sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu adına bu yıl düzenlenen 'Derin Rüyam Kamiloğlu Anı Ödülü' ise milli eskrimciler Ceren Cebe ile Nilahsen Erten'e verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir'de Yılın Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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