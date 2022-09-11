İzmir haberi! 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'na rekor katılım - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi! 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'na rekor katılım

11.09.2022 14:22
İzmir haberi! 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'na rekor katılım

İzmir gelişmesine göre İZMİR'İN kurtuluşunun 100'üncü yılı onuruna İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu.

İZMİR'İN kurtuluşunun 100'üncü yılı onuruna İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10'uncu Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Rekor katılımla üç bin kişinin start aldığı yarışı erkeklerde İstanbul BBSK'dan Sezgin Ataç, kadınlarda Bursa BŞB'den Sümeyye Erol kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 10'uncu Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla gerçekleşti. Üç bin kişinin yarıştığı maratonda birinciliği erkeklerde İstanbul BBSK'dan Sezgin Ataç, kadınlarda Bursa BŞB'den Sümeyye Erol elde etti. Genel klasmanda erkeklerde Kenyalı Sang Bernad Charıuyot ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu. Kadınlarda Kasımpaşa Kulübü'nden Sabriye Güzelyurt ikinci, Mardin Belediyesi'nden Fatma Arık ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

ÖDÜLLER VERİLDİ Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında dereceye girenlere kupa ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi."COŞKUMUZU TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERDİK"Harika bir gün geçirdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Kuruluşun ve kurtuluşun günü 9 Eylül'de coşkumuzu tüm Türkiye'ye gösterdik. Bu kutlamalar kapsamında yarı maraton da vardı. Uluslararası koşuya katılan herkes 100. yıl duygusunu yaşadı. 100 yıl önce kurtuluşa nasıl bir adım atıldıysa, barışın yaşanacağı ikinci yüzyılın ilk adımını yine İzmir'den güzel insanlarla beraber attık" dedi."GÖRKEMLİ ETKİNLİKLER OLDU"İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 10'uncusu düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu'nun heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında çok büyük bir coşkuyla koştuk. Bir hafta boyunca görkemli etkinlikler oldu. Tüm Türkiye'ye umut verici görüntüler yaşattık. Yarı maratona da katılım rekor düzeyde oldu. Bu anlamlı günün anısına madalya ve kupalarımızla katılımcılara güzel bir hediye vermiş olduk" diye konuştu."HALK SPORA İLGİSİNİ GÖSTERDİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise, "Bu hafta boyunca tüm İzmirliler ile hep birlikte coşkulu 100 yıl kutlamalarına ortak olduk. Her geçen yıl geliştirerek düzenlediğimiz koşularda İzmir halkı spora olan ilgisini yine gösterdi. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.


- İzmir
YORUMLAR
500
Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İlk Okul Günü İçin 'Toplu Ulaşım' Uyarısı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İlk Okul Günü İçin 'Toplu Ulaşım' Uyarısı
Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlik, 9 Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi! 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'na rekor katılım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Sahneye dekolteyle çıkan Simge Sağın'a tepki: Gülşen gitti, Simge geldi
12:01 Bakan Nebati makro ekonomide yaşanan güzel gelişmeyi duyurdu! İşte Borsa İstanbul'un büyük başarısı
11:57 CHP'li Ekrem İmamoğlu: AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi emanet etmeyin, yollamayın
11:36 İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
11:30 İstanbul'da amcasının eşiyle ilişki yaşayan kuzenine şantaj yaptı! Yasak aşk ifşa olunca "namus meselesi" yüzünden silahlar patladı
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:53 Hücuma geçen Batı destekli Ukrayna ordusunun Başkomutanı Zelenski'den Rusya'ya: Kaçmaları en iyi seçenek
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis kelime oyunu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 14:31:56. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir haberi! 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'na rekor katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement