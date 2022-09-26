İzmir haberleri! Selçuk İnan: Fenerbahçe şampiyon olabilirdi

Eski milli futbolcu Selçuk İnan, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmeseydi Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini belirterek, "Ben hep mütevazi biri oldum. Ama bir gerçek varsa o sene gerçekten skor anlamında önemli katkılar sağlamıştım Galatasaray'da. Onlar olmasa, Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Belki de etkileyebilirdi sonucu" dedi.

Süper Lig'de Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giymiş eski milli futbolcu Selçuk İnan, Asist Analiz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün sorularını yanıtladı. Selçuk İnan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şu şekilde;