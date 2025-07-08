İzmir Kulüplerinde Kriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İzmir Kulüplerinde Kriz

İzmir Kulüplerinde Kriz
08.07.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir futbolunda köklü kulüpler mali belirsizlik içinde, transfer ve sezon hazırlıkları sorunlu.

FUTBOLDA profesyonel liglerde yeni sezonun başlaması için geri sayıma geçilirken, İzmir temsilcilerinin çoğunda korkutan sessizlik hakim. Kentte yalnız yabancı yatırımcısı olan Süper Lig'deki Göztepe ve namağlup 2'nci Lig'e çıkan belediye destekli Aliağa FK transferde harekete geçip sezon hazırlıklarına sorunsuz başlarken, köklü takımlar mali ve idari belirsizlik yaşıyor. İzmir'de şirket statüsünde yönetilmeyen tek kulüp olarak kalan kentin en köklü kulübü 113 yıllık Karşıyaka, şirketleşmeye gitmesine rağmen yatırımcı bulamayan 111 yıllık Altay'ın yanı sıra Menemen FK, Bucaspor 1928, Altınordu, Tire 2021 FK, Bornova 1877, İzmir Çoruhlu FK gibi kulüplerin hepsinde ayrı sorunlar var.

Özellikle geçen yıl Süper Lig'deki basketbol takımının 26 senelik sponsoru Yaşar Ailesi'nin ayrılışının ardından, kulübün vergi yükü de yöneticilere kaldıktan sonra sıkıntıya düşen Karşıyaka, iki kez kayyuma kalma tehlikesini son anda önledi. 26 Haziran'da toplama bir yönetim bulmasına rağmen kaynak yaratamayan Kaf-Kaf, dağılan 3'üncü Lig'deki futbol ve basketbol takımlarını henüz kuramadı. Kamu borcu taksitlendirmesinin de geçen hafta bozulmasıyla toplam borcu 1 milyar TL sınırına yaklaşan, stadını, altyapı tesislerini bir türlü yapamayan, elindeki kulüp binasını bile kaybeden Karşıyaka'da camia çare arıyor. Daha önce şirketleşme kararı almasına rağmen tarihi borç yüküyle yatırımcı bulamayan, 4 yıldır transfer yapamayınca futbolda 3'üncü Lig'e düşen Altay'da Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetim de çare olamadı.

ALTAY VE BUCA SIKINTILI

FIFA'nın koyduğu transfer yasağını açma ihtimali bulunmayan siyah-beyazlı yönetim, alacakları için kulübe ihtar çeken altyapı patentli önemli oyuncularını da kaybetti. Bucaspor 2019'da amatöre düştükten sonra Başkan Cihan Aktaş'ın Tire 1922'yi satın almasıyla kurulan 2'nci Lig'deki Bucaspor 1928'in başı sarı-lacivertli kulübün borçları nedeniyle dertte. FIFA, Bucaspor'un Süper Lig'de oynadığı 2010-11 sezonundan yabancı futbolculardan Daddy'nin alacağı nedeniyle Bucaspor 1928'e transfer yasağı koyarken, son sezonlardan yerli oyuncuların alacakları da kulübü zorluyor. Henüz adım atamayan Buca'da tesisler de sıkıntılı durumda. Bucaspor'un eski kulüp binası harabeye dönerken, Kaynaklar Tesisleri'ndeki sahalar da depo yapılmıştı.

ALTINORDU VE MENEMEN FK'DA GÜNDEM DEVİR

Seyit Mehmet Özkan yönetiminde kurduğu tesisler, altyapı yapılanması ve yetiştirdiği futbolcularda Türkiye'ye örnek olan Altınordu'da 2012'den bu yana kulübü yöneten Özkan pes etme aşamasına geldi. 2'nci Lig'deki A takımı devretmek isteyen Özkan henüz belirlediği kriterlere uyan yatırımcı bulamadı. Geçen sezon Play-Off oynayan kırmızı-lacivertliler yeni sezon öncesi A takımda hiçbir adım atmadı. Yine daha önce şirketleşen ve son iki sezondur kulübü yöneten Bilgin Tokul başkanlığında 2'nci Lig'de iki kez Play-Off'tan eli boş dönen Menemen Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi yine devredilecek. Başkan Bilgin Tokul kulübü devretmekle ilgili görüşmelerinden henüz sonuç alamazken, belirsizliğin hakim olduğu takımda yaprak kımıldamıyor. 3'üncü Lig'deki Tire 2021 FK'da uzun bekleyişin ardından yönetim geçen hafta Özkan Karadaş'a devredildi. Aynı ligdeki Bornova 1877 ve daha önce adı Bergama Belediyespor olan İzmir Çoruhlu FK'da yeni sezonla ilgili henüz hiç adım atılmadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Bucaspor, Ekonomi, Aliağa, Futbol, Finans, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Kulüplerinde Kriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Zeydan Karalar, “ihalelerdeki hak ediş için 4 milyon 550 bin lira verildiği“ iddiasını kabul etmedi Zeydan Karalar, "ihalelerdeki hak ediş için 4 milyon 550 bin lira verildiği" iddiasını kabul etmedi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonist rejim bana suikast girişiminde bulundu
İtalyanlar Fenerbahçe’nin istediği yıldızı açıkladı Özel jeti bile hazır İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
Luka Modric’i resmen açıkladılar Ağustos ayında yeni takımına katılıyor Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
Gelecek sezon devam edecek mi TFF’den ’yabancı VAR hakemi’ kararı Gelecek sezon devam edecek mi? TFF'den 'yabancı VAR hakemi' kararı
ABD, HTŞ’yi terör örgütleri listesinden çıkardı ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybeden avukattan yürekleri yakan sözler
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
12:13
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
11:00
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:46
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
19:23
İlkin Aydın’dan kötü haber
İlkin Aydın'dan kötü haber
19:17
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
19:05
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor
Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
18:49
Balıkesir’de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 14:29:11. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Kulüplerinde Kriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.