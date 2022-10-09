İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Nef maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Nef maçını değerlendirdi Açıklaması

09.10.2022 10:56
İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Nef maçını değerlendirdi Açıklaması

İzmir haberleri: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 15 sayı geriye düşmelerine rağmen müsabakayı çevirmenin olağanüstü olduğunu bildirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'i 72-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 15 sayı geriye düşmelerine rağmen müsabakayı çevirmenin olağanüstü olduğunu bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü müsabakayı Galatasaray Nef'in de kazanabileceğini ancak karşılaşmaya çok kötü başlamalarına rağmen müsabakadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Kendileri için önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Hatta bir galibiyetten fazlası. Bu kadar yeni oyuncuyla bazen taraftara karşı oynanan maçlarda sıkıntı yaşıyoruz çünkü henüz birbirimizi tam anlamıyla tanımıyoruz. 15 sayı geriye düştükten sonra geri dönüp bu maçı çevirmek gerçekten olağanüstü. Maç içerisinde yaptığımız hatalar oldu ama zaten bunları geliştirmek için çalışıyoruz."

Sarıca, aldıkları çok değerli galibiyetin ardından hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2 maçını da kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, galibiyetle başladığı FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında 12 Ekim Çarşamba günü Almanya'da Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip ligde ise 15 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş Emlakjet'le mücadele edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Nef maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Nef maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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