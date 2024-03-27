İzmir ve Manisa, Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir ve Manisa, Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda şampiyon oldu

İzmir ve Manisa, Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları\'nda şampiyon oldu

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa takımları şampiyon oldu. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda kızlar kategorisinde birinci olan takım Manisa, erkekler kategorisinde ise birinci olan takım İzmir oldu. Kupa ve madalyalar başarılı sporculara takdim edildi.

27.03.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda İzmir ve Manisa takımları şampiyon oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 9 ilden yaklaşık 100 sporcunun ter döktüğü müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kuyucak Atatürk Spor Salonu'nda Aydın, Afyon, Bursa, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'tan gelen genç sporcular, şampiyonluk için mücadele ederken, kızlar kategorisinde Manisa ekibi birinci oldu. Muğla ekibi ikinci, Aydın ekibi ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise İzmir ekibi birinci, Manisa ekibi ikinci, Aydın ekibi ise üçüncü oldu.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve sporseverlerin yakından takip ettiği heyecan dolu müsabakalar sonucunda başarı elde eden sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gençlik, Manisa, İzmir, Aydın, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir ve Manisa, Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti
    15:29 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nın başarısını kutlayarak, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden Kocasinan Spor Kulübü'nü vurguladı. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çolakbayrakdar, takımın gelecek yıl dünya şampiyonasında da başarılı olmasını diledi.

  • Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak
    15:21 Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, İstanbul'da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın geleceğin yıldızlarına ev sahipliği yapacağını söyledi. Türkoğlu, organizasyonun ülkemizde düzenleniyor olmasının altyapı açısından önemli olduğunu belirtirken, Zagklis ise genç oyuncuların gelişimi için bu turnuvanın çok önemli olduğunu vurguladı.

  • Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde Kitap Kafe açma sözü verdi
    15:20 Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde Kitap Kafe açma sözü verdi

    Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmaları kapsamında Ovaeymir Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerine projelerini anlatan Atay, yeni dönemde mahalleye Kitap Kafe kazandırma sözü verdi.

  • Aksaray'da Trafik Jandarması Dron Kullanarak Kural İhlallerini Tespit Ediyor
    14:55 Aksaray'da Trafik Jandarması Dron Kullanarak Kural İhlallerini Tespit Ediyor

    Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek amacıyla dron kullanarak kural ihlallerini tespit ediyor. Havadan yapılan denetimlerde özellikle ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri denetleniyor. Cezai işlemlerin ardından durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili broşürler veriliyor.

  • İmamoğlu'ndan Kurum'a 'Köfteci' Yanıtı:
    14:10 İmamoğlu'ndan Kurum'a 'Köfteci' Yanıtı: "31 Mart'ta Esnafın, Köftecilerin Zaferi Olacak"

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları’nın kente kazandırılmasını duyurduğu toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rakibi Murat Kurum’un, ‘Bakanlıkların kapısından içeriye dahi giremezsin. Öyle bir liyakat yok sende. Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar’ sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum’un. Ben, ona, ‘Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın’ dedim. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30’a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart’ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak” yanıtını verdi.

  • 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak
    14:07 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak

    Avrupa Olimpiyat Komiteleri tarafından yapılan açıklamada, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da düzenleneceği duyuruldu. EOC Başkanı Spyros Capralos, İstanbul'un ev sahipliğini onayladıklarını ve bu haberin Avrupalı sporcular ve şehir için harika bir fırsat olduğunu belirtti. 2027 Avrupa Oyunları, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota verecek ve Bakü, Minsk ve Krakow'un ardından İstanbul'da gerçekleştirilecek.

  • Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi
    14:00 Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi

    Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeleri ve hakemleri ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Palancıoğlu, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Melikgazi olarak önce insan, önce aile, önce gençlik, önce kadın dediklerini belirtti. Ayrıca, çocuklar için çocuk üniversitesi kuracaklarını ve Türkiye Üstün Zekalılar Vakfı ile Dahiler Koleji'ni Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.

  • Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nı kazandı
    13:49 Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nı kazandı

    Teknik Direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Kenya Futbol Milli Takımı, Dört Uluslu Hazırlık Turnuvası'nda Zimbabve'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvayı kazandı. Bu sonuçla Kenya, uluslararası alanda ilk kez bir kupa kazandı. Ayrıca son 3 deplasman maçında da galibiyet elde eden Kenya, tarihinde bir ilki yaşadı.

  • FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
    13:45 FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

    İstanbul'da düzenlenecek olan FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye, Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesisleri ve organizasyonlar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ise genç sporcuların uluslararası kariyerine bu etkinlikle başladığını söyledi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye'nin basketbolun gelişimine destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

  • Türkiye Eskrim Federasyonu Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek
    13:45 Türkiye Eskrim Federasyonu Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası Ankara'da düzenlenecek

    Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Büyükler Epe ve Kılıç Federasyon Kupası, 29-30 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda 21 ilden toplam 281 sporcu madalya mücadelesi verecek. İlk gün epede 160 sporcu, ikinci gün ise kılıç branşında 121 sporcu piste çıkacak. Dereceye giren ilk üç sporcu kupa ile ödüllendirilecek.


14:50 Muhtar adayından gövde gösterisi Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı Muhtar adayından gövde gösterisi! Mahalleyi dev konvoyla gezdiği görüntü tartışma yarattı
14:41 Trabzon’da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti Trabzon'da isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt kardeşlerimizin iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz
12:22 Almanya’ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri’nden tepki Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki
12:14 ABD’de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi ABD'de geminin çarpması sonucu yıkılan köprüden nehre düşen 6 kişi için umutlar tükendi
15:14 Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için ’İktidar yanlısı’ eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için 'İktidar yanlısı' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu
14:29 Entübe edilen Kadir İnanır’ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun Entübe edilen Kadir İnanır'ın doktoru son durumunu anlattı: İletişim kurabiliyor, konuşmak için yorgun
13:57 Karabük Üniversitesi’ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi Tek tek sorgulamaya başladılar Karabük Üniversitesi'ndeki iddialar bakanlığı harekete geçirdi! Tek tek sorgulamaya başladılar
13:16 Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür Adana Kasaplar Odası Başkanı: At eti sulu olur, pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür
11:35 Antalya’da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna kimliği belirsiz adam saldırdı
11:29 İsrailli vekilden Netanyahu’ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman İsrailli vekilden Netanyahu'ya skandal çağrı: Ramazan ayı Filistinlileri öldürmek için en iyi zaman
10:34 Sancaktepe’de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor Sancaktepe'de Ak Parti adayı en yakın rakibine 2,3 puan fark atıyor
10:16 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Avusturya’da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git TFF Başkanı Büyükekşi'ye Avusturya'da sert protesto: Sattınız ülkeyi, defol git
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 15:43:12. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir ve Manisa, Okul Sporları Badminton Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement