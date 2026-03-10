Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba - Son Dakika
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba
10.03.2026 23:52
Jakobs\'un \'\'Salah nerede?\'\' sorusuna verdiği tepki bomba
Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, Liverpool maçının ardından bir gazetecinin sorduğu ''Salah nerede?'' sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar Jakobs'un Salah'a adım dahi attırmadığını dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da, Senegalli sol bek Ismail Jakobs sergilediği performansla geceye damga vurdu. Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Muhammed Salah'a karşı adeta duvar olan Jakobs, maç sonu gelen bir soruya verdiği tepkiyle sosyal medyada viral oldu.

''SALAH NEREDE?'' SORUSUNA SADECE GÜLÜMSEDİ

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının "Salah nerede?" sorusuyla karşılaşan Jakobs, cevap vermek yerine imalı bir gülümsemeyle yanıt verdi. Jakobs'un bu özgüven dolu ve sempatik tavrı, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

TARAFTARDAN TAM NOT: ''CEBİNDEN ÇIKARIP GÖSTERSEYDİ''

Maç boyunca Salah'a adım dahi attırmayan, ikili mücadelelerde üstünlük kuran ve Liverpool'un sağ kanadını adeta kilitleyen Jakobs için sarı-kırmızılı taraftarlar övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Jakons için sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • "Jakobs bugün Salah'ı evine kadar takip etmiş olabilir!"
  • "Soruya cevap vermesine gerek yoktu, Salah hala Jakobs'un markajından kurtulmaya çalışıyor."
  • "Hızı ve fiziğiyle Salah'ı sahadan sildi."
  • ''Bu sorudan sonra keşke Salah'ı cebinden çıkarıp gösterseydi''

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba
