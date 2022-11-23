Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu! Kış transfer döneminde imza için İstanbul'a gelecek

Beşiktaş transfer bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Dünya Kupası öncesinde Japon Milli Takımı'nın 28 yaşındaki kanat oyuncusu Takuma Asano ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ALMANYA KARŞISINDA YILDIZLAŞTI

Almanya karşısında oynadığı güzel futbolu şık golle süsleyen Asano, herkesi kendine hayran bıraktı. Asano'nun turnuva sonrası durağının İstanbul olması bekleniyor.

ARSENAL ÇIKIŞLI

2016'da Hiroshima'dan Arsenal'e transfer olan kanat oyuncusu, eğitimini İngiltere'de aldı. Alman ekibi Bochum'da top koşturan 28'lik kanatın maliyetinin ise 3 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.