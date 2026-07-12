Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor - Son Dakika
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Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor
12.07.2026 20:54
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Jhon Duran transferini askıya alan Galatasaray, menajerlerin önerisiyle rotasını bonservisi Brighton'da bulunan İrlandalı golcü Evan Ferguson'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, genç golcünün sağlık raporlarını istedi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar uzun süredir Jhon Duran ile ilgilenirken, sürpriz bir isim gündeme geldi. 

JHON DURAN ASKIYA ALINDI

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, ilk transferini Lesley Ugochukwu ile gerçekleştirmeye yakın. Forvet bölgesine de yeni bir isim katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Jhon Duran transferini askıya alarak alternatif arayışına girdi.

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

SÜRPRİZ ADAY: EVAN FERGUSON

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen sürpriz isim Evan Ferguson oldu. Brighton forması giyen ve geçtiğimiz sezon Roma'ya kiralanan 21 yaşındaki İrlandalı golcü, bonservisi Brighton'da bulunan genç bir yetenek olarak göze çarpıyor.

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

SAĞLIK RAPORLARI TALEP EDİLDİ

Roma, oyuncunun 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Ferguson, Brighton'a geri döndü. Geçtiğimiz sezon ayak bileği sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4,5 ay sahalardan uzak kalan Ferguson için Galatasaray, sağlık raporlarını talep etti. Olumsuz bir durum çıkmaması halinde transfer için harekete geçilmesi bekleniyor.

KARİYER ÖZETİ

İrlanda'da St. Kevin's Boys'ta futbola başlayan Ferguson, daha sonra Bohemians'ta forma giydi ve Brighton'a transfer oldu. West Ham ve Roma'da kiralık olarak da görev yapan genç forvet, kariyerinde 158 maçta 41 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Brighton, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor - Son Dakika
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