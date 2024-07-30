Jose Mourinho\'dan Fred açıklaması: Lille maçında bizimle olmayacak

Spor

Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını 2 maçta 4-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek adını bir tura yazdıran Fenerbahçe'ye Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred'den kötü haber verdi. Brezilyalı yıldızın son durumunu teknik direktör Jose Mourinho açıkladı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.

"LİLLE MAÇINDA OLMAYACAK"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maça devam edemeyen Fred'in sakatlık durumu hakkında "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" açıklamasını yaptı.

LİLLE MAÇLARI NE ZAMAN?

İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.