UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını 2 maçta 4-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek adını bir tura yazdıran Fenerbahçe'ye Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fred'den kötü haber verdi. Brezilyalı yıldızın son durumunu teknik direktör Jose Mourinho açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maça devam edemeyen Fred'in sakatlık durumu hakkında "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" açıklamasını yaptı.
İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında bizimle olmayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?