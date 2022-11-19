Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı mı olacak? Inter, transfer için Atalanta ile ilk teması kurdu

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Milli futbolcu Merih Demiral'ın performansı yükselerek devam ediyor. Atalanta forması giyen Milli oyuncu hafta sonu Inter'e karşı gösterdiği mücadeleyle geçer not aldı. Mavililer, Merih Demiral için görüşme gerçekleştirdi. Bu transfer Atalanta ve Juventus taraftarını çıldırttı.

4 sezondur İtalya'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, bu sezon adeta kendini buldu. Gösterdiği performansla Atalanta'nın değişilmezleri arasına giren Merih, hocası Gasperini tarafından el üstünde tutuluyor. İtalyan ekibinin bu hafta sonu oynadığı ve 3-2 kaybettiği Inter mücadelesi ise başarılı oyuncumuza bambaşka bir kapı araladı.

SERIE A DEVİ MİLLİ STOPERİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Atalanta'nın Inter ile oynadığı mücadelede 68 dakika sahada kalan Merih Demiral, her ne kadar takımı 3 gol yese de gösterdiği performansla alkış aldı. Kalesinde maç boyu sadece 3 şut gören takımının parlayan yıldızlarından olan Merih, takımı adına sahanın en fazla isabetli pas yapan ve en çok top uzaklaştıran ismi olarak kayıtlara geçti. Bu performansıyla uzun süredir kendisini takip eden Inter'in hocası Inzaghi'nin de beğenisini kazanan Milli stoper, Dünya Kupası arası öncesi transfer görüşmelerinin startını verdi.

TEMESA GEÇİLDİ

Atalanta'nın sezon başında satın alma opsiyonunu kullanıp Juventus'a 20 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Merih Demiral için Inter'in görüşmelere başladı. İtalyan basınına göre; maç için bir araya gelen kulüp yetkililerinin Merih için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

ATALANTA YÖNETİMİ SATMAK İSTİYOR

Merih'in satılması iddiası bile Atalanta taraftarını çıldırtmış duruma. Yorumlarda Milli futbolcumuzun Inter'e gitme iddiaları üzerine yönetimi eleştiren taraftarlar, özellikle devre arasında güç kaybetmenin, kendi ayaklarına sıkmak anlamına geleceğini savunuyorlar. Atalanta, ligde 6. sırada bulunuyor ve Şampiyonlar Ligi hattının sadece 3 puan uzağında. Her ne kadar teknik direktör Gasperini'nin de ayrılmasını istemediği Merih için gelecek 35 milyon euro ve üstündeki teklifler, Atalanta yönetimini satışa ikna edecek gibi duruyor. Ayrıca bu transfere Merih Demiral'ın eski takımı Juventus'un taraftarları da tepkili. 20 milyon euro bedelle Atalanta'ya uğurlanan başarılı stoperin, ezeli rakiplerine gitmesini istemeyen Juve taraftarı, sosyal medyadan olaya dahil olmuş durumdalar.

ÇALHANOĞLU İKNA EDEBİLİR

Bu sezon Atalanta formasıyla 13 maça çıkan Merih Demiral, Inter'e transfer olması halinde bir diğer Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacak. Hakan'ın da bu transferi çok istediği ve gerekmesi halinde Merih'i ikna etmek için devreye girebileceği aktarıldı.