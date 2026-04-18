Juventus'a Kenan Yıldız'dan beklenen haber geldi
Juventus'a Kenan Yıldız'dan beklenen haber geldi

Juventus\'a Kenan Yıldız\'dan beklenen haber geldi
18.04.2026 17:05
Juventus\'a Kenan Yıldız\'dan beklenen haber geldi
Juventus'ta sakatlığının ardından takım antrenmanlarına geri dönen Kenan Yıldız, pazar günü oynanacak Bologna maçında forma giyebilecek.

İtalya Serie A devi Juventus'a bir süredir sakatlığı bulunan genç yeteneği Kenan Yıldız’dan müjdeli haber geldi. 

KENAN YILDIZ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Son dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan milli futbolcunun iyileşme süreci tamamlandı. Gelen bilgilere göre, bir süredir bireysel program dahilinde çalışan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, bugün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Kenan'ın fiziksel olarak kendini iyi hissettiği ve teknik direktörün görev vermesi durumunda forma giymeye hazır olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Milli takımdaki başarılarının yanı sıra Juventus formasıyla da bu sezon dikkat çekici işlere imza atan Kenan, sakatlık öncesi ilk 11'in önemli parçalarından biri haline gelmişti. Genç yıldızın, hafta sonu oynanacak olan lig mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu sezon 42 maça çıkan Kenan, 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. 

Son Dakika Spor Juventus'a Kenan Yıldız'dan beklenen haber geldi - Son Dakika

Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
SON DAKİKA: Juventus'a Kenan Yıldız'dan beklenen haber geldi - Son Dakika
