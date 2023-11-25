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Hatay'ı 2 golle geçen İstanbulspor, kabustan uyandı - Son Dakika

Hatay'ı 2 golle geçen İstanbulspor, kabustan uyandı

Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti ve 4 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Hatay\'ı 2 golle geçen İstanbulspor, kabustan uyandı
25.11.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:56
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İstanbulspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

İSTANBULSPOR 4 MAÇ SONRA 3 PUAN ALDI

Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florian Loshaj ve 78. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi. Hatayspor'un tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Renat Dadashov kaydetti. Bu galibiyetle İstanbulspor, 4 maç sonra Süper Lig'de 3 puan sevinci yaşadı.

Kabustan uyandılar! İstanbulspor, sahasında Hatay'ı 2 golle geçti

8 PUANA YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 17 puanda kaldı. Gelecek hafta İstanbulspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Hatay ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

İstanbulspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'ı 2 golle geçen İstanbulspor, kabustan uyandı - Son Dakika
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