Hatay\'ı 2 golle geçen İstanbulspor, kabustan uyandı

İstanbulspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

İSTANBULSPOR 4 MAÇ SONRA 3 PUAN ALDI

Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florian Loshaj ve 78. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi. Hatayspor'un tek golünü ise 48. dakikada penaltıdan Renat Dadashov kaydetti. Bu galibiyetle İstanbulspor, 4 maç sonra Süper Lig'de 3 puan sevinci yaşadı.

8 PUANA YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor puanını 8'e yükseltirken, Hatayspor 17 puanda kaldı. Gelecek hafta İstanbulspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Hatay ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.