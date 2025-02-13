Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar - Son Dakika
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Spor

Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar

Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy\'de art arda rekor kırdılar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında gol perdesini açan Dusan Tadic (36 yaş 85 gün), Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. 42. dakikada takımı 2 farklı üstünlüğe taşıyan Edin Dzeko (38 yaş 333 gün) ise Sırp yıldızı geride bırakarak ünvanın yeni sahibi oldu.

13.02.2025 21:40
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu 2 golle arka arkaya rekor kırdı.

TADIC EN YAŞLI GOLCÜ OLDU

Anderlecht ağlarını 11. dakikada havalandırmayı başaran ve takımını 1-0 öne geçiren Tadic, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (36 yaş 85 gün)

Kadıköy'de art arda rekor kırıldı

YUSUF DA İLK ASİSTİNİ YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim, genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı. 19 yaşındaki stoper, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.

Kadıköy'de art arda rekor kırıldı

DZEKO, TADIC'İ GEÇTİ

Ayırca Fenerbahçe, 42. dakikada Edin Dzeko ile Anderlecht karşısında farkı 2'ye çıkardı. Dzeko, bu golüyle birlikte Dusan Tadic'in rekorunu geride bıraktı. Boşnak golcü, Sırp yıldızı geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşmalarında gol atan en yaşlı futbolcusu ünvanını ele geçirdi. (38 yaş 333 gün)

RSC Anderlecht, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tayfur:
    Anderlecht niye 4 önemli as oyuncusu yedek? Anderlecht'in net penaltıyı vermediler. fb ilk golünden önce korner değildi avuttu. fb ikinci golünde dirsek atarak topu kazandu Yusuf. UEFA başkanı Ceferin de boşa gelmiyor sık sık fb stadına ve yalıosmav ziyaretine demek ki. Karadağlı uyduruk hakemi vermişler. 25 14 Yanıtla
  • AlexArda:
    başta çelik kapkacağı ve fer at nalı olmak üzere tüm FB düşmanlarına girrrrsin :)))))) 23 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanki Şampiyon Oldular da Rekor Kırmışlar Sezon Sonunda Göreceğiz He Bu Arada Atletico Bilbao Maçında Yoktu 2-0 Koydularr Haaaa 5 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aynen öyle Tayfur Kardeşim Burada Gelip Ahkâm Kesilirler 8 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Alex Arda benimkide ve Galatasaray düşmanlarına sana girsin oo evladd ve picc kurus 3 8 Yanıtla
  • AlexArda:
    çelikferhat birleşimiTOPuTOPcuklar sizin neyiniz var ki neyiniz girecek kestirip ibişimsi olmuşunuz ahahhahahaha 7 3 Yanıtla
  • AlexArda:
    Üç oldu oe feratla oe çelikten çıkarması GÜÇ OLDU ahahahaha 8 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Alex Arda benimkide ve Galatasaray Düşmanlarida Sana Girsin 2 4 Yanıtla
  • Derman null:
    Satın aldık Maçı UEFA yi da 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    m.u{d67aa57 VFED..CL. .F....ID 0,112-528,388 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 1 1 Yanıtla
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