Mutlak galibiyet parolasıyla Başakşehir maçına çıkan Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 6. sıraya geriledi.
Mücadelenin ilk dakikaları orta saha mücadelesi olarak geçerken Fenerbahçe, ilk yarının sonları ve ikinci yarının başında rakip kalede bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Turuncu-lacivertlilerde 61. dakikada Berkay Özcan sahneye çıktı ve Başakşehir'e 1-0'lık üstünlüğü getiren golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37'ye yükselterek 5. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı ve averajla turuncu-lacivertlilerin alt sırasına düşerek 6. sırada kendine yer buldu.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0 - Son Dakika Spor