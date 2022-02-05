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Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0 - Son Dakika

Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0

05.02.2022 21:00
Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak ligdeki durumunu biraz daha zorlaştırdı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 37 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi. Turuncu-lacivertliler ise puanını 37'ye çıkartarak averaj ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önünde 5. sıraya yerleşti.

Mutlak galibiyet parolasıyla Başakşehir maçına çıkan Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasretini 2 maça çıkaran sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 6. sıraya geriledi.

BERKAY ÖZCAN, BAŞAKŞEHİR'E GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin ilk dakikaları orta saha mücadelesi olarak geçerken Fenerbahçe, ilk yarının sonları ve ikinci yarının başında rakip kalede bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Turuncu-lacivertlilerde 61. dakikada Berkay Özcan sahneye çıktı ve Başakşehir'e 1-0'lık üstünlüğü getiren golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi

FENERBAHÇE, 6. SIRAYA GERİLEDİ

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 37'ye yükselterek 5. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı ve averajla turuncu-lacivertlilerin alt sırasına düşerek 6. sırada kendine yer buldu.

Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi
Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi
Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir engelini geçemedi
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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0 - Son Dakika
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