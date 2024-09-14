Kadın Futbol Süper Lig İkinci Haftası Başlıyor

TÜRKİYE Kadın Futbol Süper Lig'de ikinci hafta, bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Saat 17.00'de Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı konuk edecek. Galatasaray'ın bu hafta Ünye Kadın Spor Kulübü ile oynaması gereken maç, sarı-kırmızılıların UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi sebebiyle 16 Ekim 2024 tarihine ertelendi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. Haftanın programı şöyle:
Bugün:
17.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi – Çekmeköy Bilgidoğa
Yarın:
12.00 Hakkarigücüspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor
16.00 Bornova Hitapsor - Trabzonspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
16.00 Beşiktaş - ALG SPOR
16.00 Fatih Vatanspor – Beylerbeyispor
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