Kadın Futbol Süper Lig İkinci Haftası Başlıyor

Spor

TÜRKİYE Kadın Futbol Süper Lig'de ikinci hafta, bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Saat 17.00'de Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı konuk edecek. Galatasaray'ın bu hafta Ünye Kadın Spor Kulübü ile oynaması gereken maç, sarı-kırmızılıların UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi sebebiyle 16 Ekim 2024 tarihine ertelendi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. Haftanın programı şöyle:

Bugün:

17.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi – Çekmeköy Bilgidoğa

Yarın:

12.00 Hakkarigücüspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor

16.00 Bornova Hitapsor - Trabzonspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

16.00 Beşiktaş - ALG SPOR

16.00 Fatih Vatanspor – Beylerbeyispor