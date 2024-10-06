Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5'inci haftanın sonuçları şöyle:
Bornova Hitab Spor - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K - Hakkarigücü Spor: 2-0
Ünye Kadın Spor Kulübü - Beşiktaş JK Unıted Payment: 1-2
Trabzonspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Alg Spor - Beylerbeyi Spor Kulübü: 1-0
Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatan Spor: 0-5
NOT: Karadeniz Ereğli Belediye Spor'un ligden ihracı nedeniyle rakibi Galatasaray haftayı müsabaka oynamadan geçti.
Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Süper Ligi 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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